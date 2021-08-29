أخوند زاده.. من هو زعيم حركة طالبان ولماذا لا يظهر علنا؟

جدة - نرمين السيد - منذ استيلاء طالبان على السلطة فى أفغانستان، دخلت العاصمة كابول مجموعة متباينة من الشخصيات المنضوية فى الحركة من مقاتلين وقادة باستثناء زعيم الحركة هبة الله أخوند زاده الذى ظل مكان وجوده رهن التكهنات.





وحسبما أفادت قناة "العربية" كشف المتحدث باسم طالبان أن هبة الله أخوند زاده موجود فى مدينة قندهار، دون تقديم مزيد من الإيضاحات.

وتولى أخوند زاده قيادة طالبان منذ العام 2016، عندما تحوّل من شخصية غامضة لزعيم يتولى مسؤولية الإشراف على الحركة.

وبعد توليه القيادة، أوكل أخوند زاده مهمة صعبة تمثّلت بتوحيد صفوف الحركة التى تشرذمت لمدة وجيزة فى ظل صراع مرير على السلطة.

كذلك، جاء الاقتتال الداخلى فى وقت تعرّضت الحركة لضربات متتالية من اغتيال سلف أخوند زاده وصولاً إلى الكشف بأن قادة طالبان أخفوا خبر وفاة مؤسسها الملا عمر.

ولا يعرف الكثير عن مهام أخوند زاده اليومية، إذ أن حضوره العلنى محصور بدرجة كبيرة بتوجيه رسائل سنوية خلال الأعياد.

وفضلا عن صورة يتيمة نشرتها طالبان، لم يظهر قائدها الأعلى علناً على الإطلاق فيما لا يزال مكان تواجده غير معروف إلى حد كبير.