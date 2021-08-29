أخبار اليمن : الفلكي الشوافي يكشف عن حالة جوية ممطرة بداية من الثلاثاء

الفلكي الشوافي يكشف عن حالة جوية ممطرة بداية من الثلاثاءكشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية" تفاصيل الطقس للأيام القادمة وترتيب المحافظات المتوقع هطول الأمطار عليها خلال الساعات المقبلة.

وتوقع الفلكي الشوافي تحسن نسبي وهطول امطار متفرقة متفاوتة الشدة وقد تكون مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد على بعض المناطق يومي الثلاثاء والأربعاء.

واوضح الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك رصده دوت الخليج، توقعاته لنسبة تغطية الهطول على المحافظات مع نهاية الأسبوع.

● إب وريمة والضالع وذمار وصنعاء وعمران وحجة والمحويت وغرب صعدة متوقع ان يغطي هطول الامطار من 50 الى 80% من هذه المناطق

● تعز والحديدة وعدن ولحج وابين والبيضاء متوقع ان يغطي هطول الامطار فيها ما بين 35 الى 60% من هذه المناطق

● غرب الجوف وغرب مارب وشبوة وأرخبيل سقطرى وكذلك السواحل والهضاب في المهرة وحضرموت متوقع ان يغطي الهطول فيها من 20 الى 40% من تلك المناطق اما بالنسبة للصحاري شبه جفاف.

وأشار الفلكي الشوافي إلى أن هطول الأمطار قد لا يغطي كامل المناطق، منوهاً أن الهطول هذا الأسبوع على مستوى اليمن أفضل من الأسبوع الماضي.

ودعاء الفلكي اليمني المواطنين إلى توخي الحذر ومتابعة نشرات الطقس.