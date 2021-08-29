شروط وخطوات التسجيل في الدعم الريفي للاسر المنتجة عبر بوابة ريف reef.gov sa

التسجيل في الدعم الريفي للاسر المنتجة يعد من مضن أكثر الاشياء التي تهم العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يحصلون علي الدعم المقدم من هذا البرنامج في المملكة العربية السعودية إلي جميع العاملين في قطاع الزراعة وذلك من أجل تنمية المشروعات الزراعية وأيضاً زيادة الدخل الشهري لهم.

التسجيل في الدعم الريفي

برنامج دعم ريف هو أحد البرامج الذي تقدمة وزارة الزراعة في المملكة العربية السعودية إلي عدد كبير من المواطنين العاملين في مجال الزراعة حتي يتم مساعدتهم بشكل كبير علي زيادة مستوي الدخل الشهري لهم وأيضاً القيام بعملية تنمية المشروع الريفي سواء كان هذا المشروع تربية الدواجن أو زراعة أي من الخضروات أو الفاكهة.

شروط دعم ريف

هناك العديد من الشروط التي تم وضعها من أجل أن يتم تنظيم الحصول علي دعم ريف حيث تكون هذه الشروط وفقاً لمجموعة السطور التالية:-

يجب أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية ومقيم في المملكة.

أذا كان غير سعودي الجنسية يجب أن يكون حامل بطاقة التنقل.

إن لا يزيد تسجيل المتقدم في البرامج المادية عن ثلاث برامج.

يجب أن لا يزيد قيمة الدعم الريفي المسجل فيه المستفيد عن 54 الف ريال سعودي.

إن لا يزيد دخل المستفيد عن 6 الاف ريال سعودي.

يشترط أن يكون حصل علي وثيقة العمل الحر من منصة ريف.

أن لا يكون المستفيد موظف في القطاع العام أو الخاص.

طريقة التسجيل في الدعم الريفي

يتم التسجيل في هذا البرنامج من خلال منصة ريف الإلكترونية عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في مجموعة السطور التالية:-