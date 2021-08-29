رابط منصة مدرستي تسجيل دخول schools.madrasati.sa استرجاع حساب طالب أو معلم

رابط منصة مدرستي تسجيل دخول حيث يتوجه الطلاب صباح يوم الى المدارس لأول مرة بعد غياب أكثر من عام بسبب انتشار فيروس كورونا وتوقف الدراسة والاعتماد على المنصات التعليمية مثل منصة مدرستي عن بعد، حيث قررت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية ان يتم السماح لطلاب المرحله المتوسطه والثانويه بالذهاب الى المدارس لها والحضور رسميا بشرط ان يكون الطلاب قد حصلوا على اللقاح اعتمدت طلاب المرحلة الابتدائية ورياض الاطفال على منصة مدرستي لتلقي دروسهم وذلك خوفا عليهم من الإصابة.

رابط تسجيل دخول منصة مدرستي

هناك اهتمام كبير من جميع الطلاب في المدارس السعودية في البحث عن رابط تسجيل دخول منصة مدرستي التي تقوم بتقديم عدد كبير من الخدمات في الطلاب في كل المراحل التعليميه وشرح الدروس والحصص التعليمية خاصة بعد عودة الدراسة من جديد اليوم الأحد 29 أغسطس 2021 والحضور للمدارس حيث يستطيع الطالب وولي الامر ان يقوم بالدخول الى منصة مدرستي من خلال حساب عبر مايكروسوفت و ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

خطوات تسجيل دخول منصة مدرستي طالب جديد.

يمكن للطلاب واولياء الامور تسجيل طالب جديد في رياض الاطفال والصف الاول الابتدائي عبر منصه مدرستي عن طريق عمل الخطوات التاليه:

اولا الدخول الى الموقع الرسمي ل منصة مدرستي

بعد ذلك يقوم ولى الامر بالضغط على أيقونة منصة العوده الى المدرسه والتي سيجدها في الصفحه الرئيسيه

ثم يقوم بتحويل النظام الاساسي الى المدارس الإلكترونية

يضغط ولي الأمر على تسجيل جديد

ثم يطلب منه إدخال بعض البيانات من الاسم ورقم الجوال

ثم تأكد ولي الامر من ان جميع البيانات صحيحة وبعد ذلك سوف تصل له رساله ل برمز التحقق على الجوال.

خطوات حسابهم استرجاع حساب طالب أو معلم في منصة مدرستي

هناك العديد من الطلاب والمعلمين يريدون استرجاع للاستفادة من خدمات المنصة التعليمية مدرستي العام الدراسي الجديد ويمكن ان نوضح هذا عن طريق دخول تطبيق توكلنا ثم عمل الخطوات الأتية :