الإعصار ”نورا” يضرب ساحل المكسيك مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح قوية



ضرب الإعصار ”نورا“ اليوم الأحد، ساحل غرب المكسيك مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح عاتية تسببت في فيضانات واقتلاع الأشجار وتدمير الطرق وخطوط الكهرباء في عدة ولايات.

وذكر المركز الوطني للأعاصير، أن ”الإعصار (نورا) أصبح اليوم على بعد حوالي عشرة كيلومترات شمالي مازاتلان وإنه يتحرك من الشمال إلى الشمال الغربي بسرعة 17 كيلومترا في الساعة محملا برياح أشد تبلغ سرعتها 120 كيلومترا في الساعة“.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية المكسيكية إن ”نورا“، الذي تحول إلى إعصار من الفئة الأولى على مقياس من خمس درجات، وصل إلى اليابسة في بلدية توماتلان بولاية خاليسكو أمس السبت.

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وعرضت وسائل إعلام محلية، صورا لفيضانات وطرق متضررة وأشجار اقتلعها الإعصار في عدة ولايات.

وقالت شركة الكهرباء المكسيكية اليوم، إنها أعادت الكهرباء لنحو 78 بالمئة من عملائها بولايات ميتشواكان وكوليما وخاليسكو وناياريت التي تضررت من الإعصار.

وكان المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، قد أعلن أمس السبت، أن العاصفة المدارية ”نورا“ اشتدت وتحولت إلى إعصار.

وأكد أن إعصار “نورا” الذي يقع على بعد نحو 230 ميلا (370 كم) جنوب غربي سواحل المكسيك، يزداد قوة، حيث تحول من فئة عاصفة استوائية إلى إعصار (أي فئة أخطر).

وتوقع مركز الأعاصير الوطني الأمريكي، أن يبلغ الإعصار الذي تصل سرعة رياحه إلى 120 كيلومترا في الساعة، سواحل المكسيك مساء أمس.

وأضاف أنه ”من المتوقع أن تقترب العاصفة وتنتقل بعد ذلك إلى خليج كاليفورنيا، يومي الأحد والإثنين“.

يذكر أن العلماء، أشاروا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة على سطح المحيطات سوف يؤدي إلى ازدياد شدة الأعاصير وحملها مزيدا من المياه؛ ما يمثّل تهديدا متزايدا لسكان المناطق الساحلية حول العالم.