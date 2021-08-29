بيان لـ100 دولة بشأن موافقة طالبان على سفر الرعايا الأجانب والأفغان

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك"، جاء فى البيان "حركة طالبان ستسمح للرعايا من الدول الأجنبية والمواطنين الأفغان الذين يحملون أذون سفر بمغادرة البلاد"، مؤكدا "التزام هذه الدول بضمان مواطنيها والأفغان الذين عملوا معهم والمعرضين للخطر السفر بحرية إلى خارج أفغانستان".

وأضاف البيان، أن هذه الدول "تلقت تأكيدات من طالبان بأن جميع الرعايا الأجانب وأى مواطن أفغانى يحمل إذن سفر سيسمح له بالتوجه بطريقة آمنة ومنظمة إلى نقاط المغادرة والسفر خارج البلاد"، مشددا على ضرورة مواصلة إصدار أذون السفر للأفغان المتعاقدين.

واستطاعت حركة طالبان السيطرة على العاصمة الأفغانية كابول، بعد أقل من أسبوعين من بدء الاشتباكات بين الحركة والقوات الأفغانية، بينما هرب الرئيس، أشرف غنى، خارج البلاد وتبعه عدد من المسؤولين، ومع دخول مقاتلى حركة "طالبان" العاصمة الأفغانية، سابقت الولايات المتحدة وحلفاءها الزمن، لإجلاء دبلوماسييها والمتعاونين معها من هذا البلد.