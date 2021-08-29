عاجل.. بايدن يستقبل جثامين الجنود ضحايا انفجار كابول بقاعدة دوفر

جدة - نرمين السيد - ووقع الخميس الماضى، انفجاران انتحاريان تبناهما تنظيم "داعش" الإرهابى بالقرب من مبنى مطار كابول، الذى تقوم واشنطن وحلفاءها بإجلاء مواطنيها من خلاله، وخلفا أكثر من 200 قتيل بينهم 13 عسكريا أمريكيا.

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