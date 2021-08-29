الراجحي قرض سيارة وأفضل عروض تمويل الراجحي

يبحث العديد من الأفراد داخل المملكة العربية السعودية عن الراجحي قرض سيارة وذلك رغبة منهم في الحصول على قرض يستطيعون من خلاله امتلاك سيارة أحلامهم، ومن خلال الراجحي للسيارات تقسيط يمكنهم الحصول على أفضل السيارات بالتقسيط سواء السيارات الجديدة أو اختيار عروض بنك الراجحي للسيارات المستعملة وقد قام البنك بتوفير عروض الراجحي للسيارات 2021 والتي يعرض من خلالها حلول تمويلة بمزايا متعددة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على الراجحي قرض سيارة.

الراجحي قرض سيارة

يقوم المصرف من خلال الراجحي قرض سيارة بشراء السيارة عن العميل بنظام المرابحة ومن ثم يقوم بتسجيل السيارة باسم العميل مباشرة ويقوم العميل بسداد قيمتها على أقساط شهرية لمدة لا تتجاوز ال60 شهرًا، على ألا يقل راتب العميل عن 2000 ريال سعودية وأن يكون العميل من العاملين بإحدى الجهات المعتمدة من البنك لمدة لا تقل عن شهر في حالة كان من السعوديين وسنة كاملة في حالة كونه من غير السعوديين.

عروض الراجحي للسيارات 2021

رغبة من البنك في توفير المزايا والخدمات المتعددة للعملاء فقد قام بتوفير بعض العروض الهامة ومنها:

عرض تمويل السيارات 50/50

يقوم مصرف الراجحي من خلال هذا العرض بالسماح لشريحة من العملاء بتأجير سيارة أحلامهم ومن ثم امتلاكها عن طريق دفع 50% من قيمة السيارة ويتم سداد الايجار لمدة لا تتجاوز 24 شهرًا وبعدها يستطيع العميل دفع قيمة 50% الأخرى كدفعة تميلك للسيارات.

شروط عرض تمويل السيارات 50/50

قام البنك بوضع بعض الشروط الهامة للاستفادة من هذا العرض وهي:

يتم سداد 50% من قيمة السيارة كدفعة أولي سواء كان العميل من محولي الراتب إلى البنك أو من غير المحولين.

احتساب الرسوم الإدارية بقيمة 5000 ريال سعودي أو 1% من قيمة التمويل.

لا يتعدى التمويل 24 شهرًا.

ينتهي هذا العرض التمويل في 30 سبتمبر2021.

عروض الراجحي للسيارات 2021 تويوتا

قام البنك بتوفير بعض العروض الخاصة بتمويل السيارات المستوردة عن طريق عبد اللطيف جميل وتتمثل شروط الاستفادة من العرض فيما يلي: