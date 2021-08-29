كيفية إنشاء حساب بمنصة مدرستي من الجوال madrasati للعام الدراسي الجديد 1443

كيفية إنشاء حساب بمنصة مدرستي من الجوال حيث نجد البعض قد يجد صعوبة في الدخول إلى الموقع واتمام عملية التسجيل الخاصة به ولهذا سوف نقدم لكم عدة طرق خاصة بإنشاء الحساب الجديد واستعادة الحسابات القديمة حتى تتمكن من الاستفادة من مختلف الخدمات التعليمية المقدمة في هذا الموقع والتعرف على كل من هذه الطرق يمكنك الاطلاع على قائمة البيانات التي قمنا بوضعها في الأسفل، في هذا المقال نعمل على تقديم افضل المعلومات عن التعرف على طريقة التسجيل في منصة مدرستي بكل سهولة.

كيفية إنشاء حساب بمنصة مدرستي من الجوال

نتيجة زيادة البحث من قبل الطلاب واولياء الامور بشكل كبير عبر مواقع الانترنت عن طريقة إعداد حساب للطالب على منصة مدرستي للعام الجديد قدمنا إليكم طريقة مبسطة وذلك عندما ترغب في إتمام عملية تسجيل دخول منصة مدرستي للعام الجديد 1443 لأول مرة تستطيع اتباع عدة إرشادات بسيطة والتي تساعدك في الانتقال بشكل أساسي للموقع الرسمي وهذا عبر اتباع كل من البيانات التالية

الدخول إلى الموقع المخصص للتسجيل وذلك عبر الضغط على منصة مدرستي. للتسجيل بمنصة مدرستي

بعد ذلك الدخول إلى الجزء المخصص لإنشاء الحسابات الجديدة والذي يتواجد في الجزء الجانبي من هذا الموقع.

القيام بتعبئة البيانات الخاصة بالمستخدم مع الحرص على التأكد من صحتها ومن ثم تفعيل الحساب بواسطة كتابة رمز التحقق.

بعد تعرفنا على طريقة تسجيل دخول منصة مدرستي للعام الجديد 1443 كإحدى الطرق الأساسية للدخول للمنصة لأول مرة وفي حالة عدم تذكر البيانات القديمة تستطيع الدخول واستعادة هذا الحساب باتباع عدة إرشادات بسيطة وهي كالتالي: