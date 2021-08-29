الحصول على تمويل شخصي بدون تحويل راتب من تطبيق تمام والراجحي وشروط الحصول على التمويل والأوراق المطلوب

تمويل شخصي بدون تحويل راتب من تطبيق تمام والراجحي، يُعدْ التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من أكثر الأمور التي يبحث عنها المواطنون في المملكة العربية السعودية والبحث عن أفضل الشركات للتمويل الشخصي مثل تطبيق تمام والذي يُقدم أفضل تمويل شخصي في المملكة وهذا التطبيق ينتمي إلى شركة مالية وهي مرخصك من قِبل البنك المركزي السعودي.

يقدم تطبيق تمام أفضل القروض الشخصية حيثُ تحتوي على الكثير من المنتجات التمويلية ومن أهم مميزاتها:

تقديم جميع البيانات والحصول على الموافقة من تمام بأقصى مبلغ يصل إلى 25 ألف ريال سعودي.

يتميز التمويل بأنه يكون قصير الأجل.

ميزة التعامل مع تطبيق تمام الحصول على القرض دون تحويل الراتب الخاص بالعملاء.

التمويل يتم بطريقة شرعية طبقًا للدين الإسلامي وليس فيه أي نوع من الربا.

سرعة التحويل للتمويل حيثُ يتم في وقت قصير.

يتم تحديد فترة السداد من قبل العميل حسب الطريقة التي تناسبه وتبدأ من ستة أشهر أو أكثر.

بعد الحصول على الموافقة من الشركة الممولة يتم تحديد طريقة السداد بالاتفاق مع العميل ويتم ذلك عن طريق الطرق التي تقدمها الشركة ويختار العميل الطريقة المناسبة له ومن هذه الطرق:

من خلال بطاقة مدى الحياة والبطاقة الائتمانية أو يمكن تسديد القسط من خلال حساب البنك التابع للعميل داخل المملكة.

طريقة السداد في تمامشروط الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب

لا يقل عمر المتقدم لطلب التمويل عن ثمانية عشر عامًا.

إذا كان المتقدم يعمل في قطاع حكومي يجب أن لا تقل فترة العمل داخل القطاع عن ثلاثة أشهر أما إذا كان يعمل في قطاع خاص فيجب تقديم ما يدل على انتمائه إلى هذا العمل.

لا يقل راتب المتقدم في القطاع الحكومي عن خمسة آلاف ريال سعودي وفي القطاع الخاص 6 الآف ريال سعودي.

يجب تقديم كشف حساب خاص بالمتقدم من الشركة أو البنك الذي سيحصل على التمويل منه.

على المتقدم تقديم إثبات شخصية وصورة الهوية الخاصة به.

تقديم الأوراق إلى جهة العمل الذي يعمل فيها المتقدم مع تحديد الراتب الخاص به.

من المؤكد أن بنك الراجحي من أكبر البنوك وأهمها في المملكة العربية السعودية المتخصصة في التمويلات والقروض الشخصية .

كما يوجد بها أيضاً تمويل شخصي بدون تحويل راتب ولكن هناك شروط يجب توافرها للحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل راتب .

كما يجب أن يكون راتب الشخص المتقدم للحصول على التمويل لا يقل عن 1000 ريال سعودي لكي يتم الموافقة على التمويل الشخصي بدون كفيل .

يجب أن لا يقل عمر المتقدم للحصول على التمويل عن 25 عاماً وان لا يزيد عن 55 عاماً .

يجب أن يكون الشخص المتقدم للحصول على القرض الشخصي سعودي الجنسية .

ويمكن أيضاً من الأشخاص المقيمين في السعودية .

الأوراق المطلوبة للحصول على التمويل