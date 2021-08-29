“برقم التسجيل” رابط نتائج امتحانات البكالوريا تشاد baccalauréat tchadien وزارة onecs

رابط نتائج امتحانات البكالوريا تشاد للعام الدراسي 2020-2021 والذي تقوم المكتب الوطني للامتحانات والمسابقات بالدولة بالإعلان عن نتائج الثانوية فيها برقم التسجيل في جميع مدارس الولايات، وقد انتظر الطلاب الإعلان عن النتائج وقاموا بمتابعة موقع الوزارة الرسمي وتصريحات المسؤولين للتعرف على الموعد المقرر لهم، وقد تم تحديد الوقت المخصص لها بالفعل.

موقع المكتب الوطني للامتحانات والمسابقات

أنهى طلاب البكالوريا في دولة تشاد الامتحانات النهائية لهم في شهر يوليو الماضي وبدأت أعمال التصحيح ومتابعة أرقام الطلاب فور الانتهاء من تسلم أوراقهم، وقامت الوزارة بالاشتراك مع وزارة الصحة والداخلية بتأمين جميع اللجان بكافة مدارس الدولة، حيث تم تأمين الامتحانات ضد أعمال الغش والتسريب كما تم تأمين وزارة الصحة لضمان لبس الطلاب للكمامات بعد الإقرار بالامتحانات الورقية لهم كما حرصت الوزارة على تعقيم اللجان والتباعد بين الطلاب للخروج بالنتائج بالشكل المرضي والمشرف لهم، بينما قامت وزارة الداخلية بتأمين انتقال أوراق الطلاب من اللجان الامتحانية إلى كنترول التصحيح، وقام المصححين على قدم وساق للانتهاء الأسرع والأعلى جودة لنتائج الطلاب في هذه المرحلة العمرية الهامة ومفترق الطريق.

موعد نتائج البكالوريا 2021

أعلنت وزارة التربية الوطنية على لسان المتحدثة الرسمية باسم الوزارة السيدة “أنجافا غالدي سيمون” عن الانتهاء التام من رفع نتائج الطلاب والانتهاء التام منها، وقد قامت بالإعلان أن السبت الموافق 28 أغسطس 2021 هو الموعد المقرر للنتائج، بينما قام موقع الوزارة اليوم على فيس بوك بالإعلان عن تأجيل الإعلان عنها لأحد 30 أغسطس 2021.

يتم انتظار الطلاب لحين الإعلان عن تنزيل النتائج على رابط النتائج الرسمي للوزارة. يقوم الطلاب بالدخول المباشر على رابط استخراج نتائج البكالوريا في تشاد. يتم اختيار اسم الولاية التي يتبع لها الطالب. لابد أن يقوم الطالب بالإجابة عن السؤال الافتراضي الموجود في الصفحة للتأكد من أنه ليس روبوت. يقوم بكتابة كلمة المرور ورقم التسجيل الخاص به عند تسجيل البكالوريا 2021. يتم اختيار ايقونة “اختيار النتيجة” لتظهر للطلاب أرقام البكالوريا.

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