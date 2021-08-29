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عمر شويل - جدة منصة أمان تونس . أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس عن فتح باب التسجيل في منصة أمان. للحصول على منحة الـ 300 دينار تونسي، حيث حددت وزارة الشؤون الاجتماعية، الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على تلك المنحة، وأيضاً الفئات التي يحق لها التسجيل على منحة ال 300 دينار، وهو ما سوف نوضحه خلال السطور التالية.

خطوات التسجيل في منصة أمان تونس للحصول على منحة 300 دينار

حددت وزارة الشؤون الاجتماعية الشروط الواجب توافرها في المواطنين المتقدمين للحصول على المنحة الاستثنائية المقدمة من الوزارة للمواطنين والتي تقدر قيمتها ب 300 دينار وهذه الشروط هي:-

1- عدم تجاوز مجموع دخل رئيس العائلة وقرينه أو الأجر المصرح به لدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن مبلغ 300 دينار في الشهر.

2- ألا يمتلك رئيس العائلة أو قرينة عربة يكون أول تاريخ إذن بالجولان لها دون ال 15 سنة في تاريخ تقديم مطلب الانتفاع بها.

أما الفئات التي تستحق صرف تلك المساعدة أو منحة ال 300 دينار فهي كالتالي:-

1- الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل والمتضررة من جائحة كورونا المستجد (كوفيد -19).

2- العائلة التي لا يتجاوز الدخل الشهري لها عن 300 دينار ويتم صرفها لمرة واحدة فقط.

وللتسجيل فإن المواطن يجب أن يتبع الخطوات التالية حتى تكتمل عملية التسجيل الموضحة بالصورة وذلك كالتالي:-

1- التسجيل إلزامي وحصري عبر منصة أمان.

2- يتم اختيار نوع بطاقة الهوية.

3- يتم اختيار رقم بطاقة الهوية.

4- يتم اختيار التاريخ.

5- يتم تسجيل رقم الهاتف والضغط على أنا لست برنامج روبورت.

6- يتم الضغط على زر التسجيل.

كذلك فقد أتاحت وزارة الشؤون الاجتماعية طرق للاتصال والاستفسار وذلك كالتالي:-

موعد صرف منحة ال 300 دينار لكافة الفئات المعنية بالمساعدات:-

حددت وزارة الشؤون الاجتماعية مواعيد صرف منحة ال 300 دينار، بحيث يتم صرف المنحة للفئة الأولي اعتباراً من الأول من شهر سبتمبر الجاري 2021 ويمكن التعرف على باقي المواعيد من خلال الصورة التالية:-

وقد أدت جائحة كورونا المستجد إلى حدوث أثار سلبية على عدد كبير من المواطنين ليس في تونس وحدها بل في أكثر من دول العالم، ولهذا فقد سارعت العديد من الدول إلى صرف منح لمواطنيها من فئة المحتاجين ومحدودي الدخل.