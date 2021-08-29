باكستان: مقتل 2 من جنودنا بنيران مسلحين على حدود أفغانستان

جدة - نرمين السيد - ومساء الخميس الماضى، تعرض محيط مطار كابول لتفجير انتحارى أسفر عن مقتل من 170 إلى 200 شخص بينهم 13 أمريكيا و3 بريطانيين. وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابى الذى يعتبر عدوا لدودا لحركة "طالبان" المسيطرة على معظم أراضى البلاد، مسؤوليته عن الهجوم.

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