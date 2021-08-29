كما أوضح بأن الضربة حققت هدفها بنجاح، مضيفا أن الانفجارات الثانوية الكبيرة التى تصاعدت من السيارة تشير إلى وجود كمية ضخمة من المواد المتفجرة، حسبما أفادت قناة "العربية- الحدث".
وأشار إلى أن القيادة المركزية تجرى تقييما لاحتمال وقوع خسائر فى صفوف المدنيين، على الرغم من عدم وجود مؤشرات على ذلك فى الوقت الحاضر.
كذلك، شدد على أن القوات الأمريكية لا تزال يقظة تجاه أى تهديدات مستقبلية محتملة.
وكان مسؤولون أمريكيون أفادوا فى وقت سابق اليوم بأن القوات الأمريكية نفذت ضربة عسكرية فى كابول مستهدفة سيارة يشتبه بأنها ملغومة، كانت فى طريقها لتنفيذ هجوم على المطار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوات الأمريكية: ضربنا سيارة ملغمة كان يقودها انتحارى فى كابول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.