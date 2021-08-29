نظام نور رابط تسجيل الطلاب المستجدين 1443 هـ برقم الهوية للسعوديين

نظام نور رابط تسجيل الطلاب المستجدين 1443 ، برقم الهوية للسعوديين، يبدأ الاستقبال اليوم الجمعة، الموافق 14 من شهر رجب لعام 1442هـ، الموافق 26 من شهر فبراير 2021م، للطلاب والطالبات السعوديين الجدد، في المرحلة الثانية من القبول للعام الدراسي 1443هـ، وقد تم ذلك بناء على الخطة الزمنية، التي قامت بوضعها وزارة التعليم السعودية من قبل، تحت إشراف معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وتضم تلك المرحلة، البدء في تسجيل الطلاب السعوديين، وكذلك أبناء السعوديات، من آباء غير سعوديين، في المدارس الحكومية السعودية، ومدارس التحفيظ السعودية التي لا يحدث فيها نظام المفاضلة بين الطلاب المتقدمين، وذلك للعام الدراسي الجديد 1443هـ، والجدير بالذكر أن التسجيل يتم عن طريق ولي الأمر عبر نظام نور، ولكن في بعض الحالات يتم التسجيل فيها، من خلال قائد المدرسة، وهذا النظام يسري على الطالب أو الطالبة الذين لم يتمكن أولياء أمورهم من القدرة على التسجيل عبر نور.

كيفية التسجيل للمستجدين في موقع نور

ووفق آخر مستجدات قرار وزير التعليم السعودي، فالتسجيل في المرحلة الثانية للطلاب والطالبات السعوديين، عبر موقع نظام نور، كل ما عليك اتباع الخطوات التالية:

أولً القيام بالدخول على الشاشة الأساسية لموقع نور.

يلي ذلك القيام باختيار رابط التسجيل الخاص بولي الأمر.

ثم القيام بإدخال السجل الخاص بولي الأمر.

كذلك قم بإدخال اسم المستخدم في الخانة الخاصة به.

ثم اختيار خانة تسجيل طالب جديد.

كما يجب القيام بإدخال رقم الهوية، أو رقم الإقامة، ثم صلة القرابة للطالب الجديد، وتعبئة خانة تاريخ الميلاد.

كذلك تحديد صف الطفل، وفق تاريخ الميلاد الذي قمت بإدخاله، في الخطوة السابقة.

أيضًا قم بإدخال البيانات الخاصة بسكن الطالب الجديد، وتعبئة خانة رقم الاتصال.

ثم القيام بإختيار المدرسة الخاصة بالطالب الجديد، وفق الإدارة التعليمية التابع لها.

كذلك تأكد من أن كافة البيانات التي قمت بتعبئتها في الخانات، تم إدخالها بشكل صحيح.

في النهاية تعبئة خانة الإقرار والتعهد.

التسجيل في نظام نور بعد تعديل شروط التسجيل

ووفق آخر مستجدات نظام نور noor.moe.gov.sa، وتعديل عدة شروط خاصة بالتسجيل منها عمر الطالب الجديد، وطريقة التسجيل التي أقرتها وزارة التعليم السعودية اليوم، بإمكان ولي الأمر الإطلاع عليها والإستعلام عن كافة المعلومات المتعلقة بنظام نور وتحديثاته عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، أو في حال واجهت ولي الأمر مشكلة أيضًا أثناء التسجيل بإمكانه الإستفسار وطلب المساعدة عن طريق لينك الموقع الموضح أعلاه.

مستجدات نظام نور noor.moe.gov.sa

ووفق أحدث مستجدات نظام نور، بإمكان أولياء الأمور السعوديين، برقم الهوية الوطنية أيضًا، متابعة نتائج الطلاب، والتقديم للطلاب المستجدين، والتقديم في مراحل الروضة، ومتابعة كافة شؤون الطلاب من خلال الموقع الرسمي نظام نور، دون الحاجة لزيارة المؤسسة التعليمية وفق رؤية المملكة 2030م، وهو الهدف الرئيسي لتدشين نظام نور، وهي التسهيل على أولياء الأمور في التعاملات مع مختلف المؤسسات التعليمية.

التعليم عن بعد للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال 1443هـ بالسعودية

في النهاية وفق آخر مستجدات قرارت وزارة التعليم السعودية، فإن التعليم عن بعد لمرحلتي رياض الأطفال والابتدائية، عبر منصة مدرستي الإلكترونية، هو القرار الصائب، حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب، فتلك الفئة العمرية، لم يتوفر لها تطعيم لقاح كورونا، مما يعرضهم لخطورة الاصابة بكوفيد-19 المستجد، وقد تعاونت وزارة التعليم مع، وزارة الصحة السعودية في دعم هذا القرار الصائب.