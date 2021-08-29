رابط تظلمات الثانوية العامة 2021 موقع وزارة التربية والتعليم tazalom.emis.gov.eg

رابط تظلمات الثانوية العامة 2021، زاد البحث في الفترة الأخيرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية عن رابط تظلمات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 / 2021، وهذا خاصة بعد ظهور نتائج الثانوية العامة لهذا العام بيوم 17 أغسطس 2021، وقد تم فتح باب تقديم طلبات مراجعة الأوراق الامتحانية “التظلمات” للطلاب بعد النتيجة لمدة 15 يوما ككل عام.

موقع وزارة التربية والتعليم

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم بشكل رسمي نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 2021، وهذا بعد طول انتظار وترقب من قبل الطلاب وأولياء الأمور، حيث تم الإعلان عنها بيوم الثلاثاء الموافق 17/8/2021، وقد تم الإعلان عن أسماء أوائل الثانوية العامة في المؤتمر الصحفي الخاص بالسيد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.

وقد ظهرت نتائج الثانوية العامة لهذا العام، ولاحظنا انخفاض حاد في المجاميع الخاصة بالطلاب بشكل عام، حيث لم يحصل هذا العام فوق ال90% سوى 16 ألف طالب وطالبة فقط.

ويتوقع الكثير من المحللين وأصحاب الخبرة انخفاض تنسيق الكليات، وقد أعلنت وزارة التعليم العالي عن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى هذا العام، والتي شهدت انخفاضا كبيرا على مختلف الأصعدة.

رابط تظلمات الثانوية العامة 2021

وقد أعلن السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي بشكل رسمي، أن التظلمات هذا العام ستكون مجانية على الطلاب، وهذا تخفيفا على الطلاب، وهذا ما أثار فرحة الكثيرين.

حيث إن تكاليف التظلم سابقا كانت غالية نوعا ما على الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، حيث إن سعر التظلمات العام الماضي 2020 كان يبلغ 100 جنيه على كل مادة، وهذا يعني أن كل طالب يريد التظلم على 6 مواد حوالي 600 جنيه وهذا العام الماضي.

والتظلمات هذا العام ستكون مجانية لجميع الطلاب، فتابعوا معنا لتتعرفوا على رابط التظلم وهذا عبر موقع وزارة التربية والتعليم:

وقد أكد وزير التربية والتعليم أنه سيتم الإعلان عن لينك تظلمات الثانوية العامة عصر يوم السبت الموافق 21/8/2021، وسيتم استقبال الطلبات لمدة أسبوع، وستظهر نتائج التظلمات هذا العام في يوم 13/9/2021، وسيتم الإعلان عنه عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

وسنقوم بإخباركم برابط التظلمات فور الإعلان عنها فتابعونا أعزائنا المتابعين.

وقد أعلنت الوزارة وقامت بتفعيل رابط تظلمات الثانوية العامة، والتي سنتابع معكم كيفية التقديم عليها، فتابعوا معنا الخطوات التالية، أعزئنا المتابعين، فتابعوا:

قم بالذهاب إلى موقع التظلمات من الرابط التالي tazalom.emis.gov.eg.

قم بكتابة الرقم القومي الخاص بالطالب في الخانة المخصصة.

اكتب البريد الموحد الخاص بالطالب في الخانة.

قم بكتابة كلمة السر الخاصة بك.

اضغط على تسجيل الدخول.

اختر المواد التي ستقدم طلب التظلم بها.

وننتظر معكم نتائج تظلمات الثانوية العامة، وقد أعلنت المصادر الرسمية أن عدد الأوراق الامتحانية التي تم التقدم على التظلمات لها قد تعدى المليون ورقة امتحانية، وهناك بعض الأخبار التي تفيد أن هناك العديد من الطلاب التي سستأثر درجاتهم بشكل إيجابي بالزيادة في نتيجة التظلمات، وينتظر مئات الطلاب والطالبات المتقدمين للتظلم نتائج التظلمات وخاصة بعد ظهور نتائج تنسيق المرحلة الأولى.