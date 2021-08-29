مقتل 19 شخصا فى هجوم على قرية شرق الكونغو

جدة - نرمين السيد - وأضافت السلطات أن المهاجمين نهبوا المنازل وأشعلوا النيران قرب متنزه فيرونجا الوطنى فى إقليم كيفو شمال الكونغو ليل الجمعة وحتى يوم السبت، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وقالت كاهيندو ليمبولا وهى واحدة من سكان القرية فقدت أربعة من أقاربها فى الهجوم: "لا أعرف إلى أين أذهب مع طفلى الله وحده القادر على مساعدتنا".

وألقى كالونجا ميسو، رئيس حى بوليكى ومنظمة حقوقية، اللوم فى الهجوم على "القوات الديمقراطية المتحالفة وهى جماعة إسلامية متشددة متهمة بقتل آلاف الأشخاص فى السنوات الماضية أغلبهم فى مناطق نائية".

ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم ولم يتسن الاتصال بالقوات الديمقراطية المتحالفة.