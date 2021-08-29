بلينكن: خطر وقوع هجمات إرهابية جديدة فى مطار كابول مرتفع للغاية

جدة - نرمين السيد - وقال فى مقابلة مع قناة "ABC" التلفزيونية: "هناك مخاطرة كبيرة جدا لمثل هذا التطور للأحداث خلال الـ24 إلى الـ36 ساعة القادمة". وأضاف: "هذان اليومان الأخيران هما أخطر لحظة فى مهمة خطيرة للغاية بالفعل، لذلك، نبذل قصارى جهدنا لضمان سلامة الناس، لكن الخطر كبير للغاية". ودوى الخميس الماضى، انفجاران انتحاريان تبناهما تنظيم "داعش" الإرهابى بالقرب من مبنى مطار كابول، الذى من خلاله تقوم واشنطن وحلفاءها بإجلاء مواطنيها، وخلفا أكثر من 200 قتيلا بينهم 13 عسكريا أمريكيا.

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