التقديم على الدفاع المدني 1443 على مرتبة “جندي” وشروط القبول والتسجيل

التقديم على الدفاع المدني 1443 ، قد تم فتح القبول للمديرية العامة للدفاع المدني، حيث انه فُتح باب القبول والتسجيل على رتبة جندي وتستمر المدة للتقديم حتى يوم الخميس الموافق 25/1 /1443هـ وقد تم الإعلان من قِبَل الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” للتدوينات القصيرة انه فُتح باب القبول والتسجيل على رتبة “جندي-رجال”، وسوف يتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة “أبشر” للتوظيف وفي تلك المقالة سنتعرف على شروط القبول وطريقة التسجيل فتابعونا.

بدأ الدفاع المدني أن يستقبل طلبات القبول عبر منصة أبشر- توظيف، بداية من أمس “السبت” الذي يوافق 20/1/1443هـ ويستمر التقديم حتى يوم الخميس 25/1 /1443هـ

كما حدد الدفاع المدني ان من شروط التقديم على الدفاع المدني 1443 نحو 4 شروط لكي تتطوع و9 التزامات أهمها: الحضور والانتظام أثناء قيام الدورات التدريبية

نحو 4 شروط لكي تتطوع و9 التزامات أهمها: كما انه تبحث المديرية العامة للدفاع المدني عن تخصصات معينة وهي : قائد الجندي ومشغل الآليات. جندي مفتش سلامة. منسق عمليات الجندي. كذلك جندي مسعف. جندي إداري. لا تخلو التخصصات من الجندي الفوتوغرافي. جندي فني بناء. جندي فني صيانة. كذلك جندي فني حماية منشآت. جندي فني اتصالات وإلكترونيات. جندي فني كمبيوتر. وبالطبع لا ننسى الفن فهناك جندي فن الموسيقى.



التقديم على الدفاع المدني 1443تقديم الدفاع المدني 1443

الدفاع المدني وضح عبر موقعه الإلكتروني أن من شروط التطوع أن يكون المتطوع :

سعودي الجنسية.

أن يكون لائقاً طبيًا للقيام بأعمال الدفاع المدني.

كذلك يجب أن لا يقل عمره عن 18عام ولا يزيد عن 60 عام.

ألا يتعارض عمله الأساسي مع العمل التطوع.

وأخيراً والأهم هو احتساب الأجر عند الله تعالى، وذلك وفقًا للدفاع المدني.

شروط الدفاع المدني

شروط التقديم علي الدفاع المدني 1443 جاءت كالتالي:

يجب على المتطوع أن يلتزم بالحضور والانتظام أثناء قيام الدورات التدريبية.

يجب على المتطوع تلبية النداء في أسرع وقت.

كما يجب التقيد بالأوامر والتعليمات الصادرة إليه.

كذلك ينبغي على الجندي ألا يمتنع عن أداء العمل الذي يكلف به.

ولا يرفض المتطوع الاستمرار فيه بغير عذر.

الالتزام بالصدق والأمانة كما يجب عليه عدم إفشاء الأسرار العمل الذي يكلف به.

الالتزام بالسلوك والآداب العامة واحترام الرؤساء والزملاء.

إذا طرأ أي تغيير على عنوان عمله أو سكنه فيجب إشعار الجهة المختصة وذلك وفقًا للدفاع المدني.

مدة التطوع لا تقل عن سنة يتم تجديدها حسب رغبة المتطوع

المحافظة على العُهدة التي يتسلمها المتطوع من ملابس ومعدات وأدوات لاستخدامها في الغرض المخصص لها

كما يجب ضمان إعادة العهدة عند ترك العمل التطوعي أو عدم المقدرة على الانتظام فيه وإلا يتعرض للمساءلة

والأهم هو عدم الإدلاء أو التصريح بأي معلومات للصحافة أو الإعلام متعلقة بالعمل التطوعي.

وفي النهاية نرجو أن تكون مقالتنا عن التقديم على الدفاع المدني 1443 قد نالت إعجابكم.