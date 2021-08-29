القبض على 33 مشتبها بالتحرش الجنسي شمال إسرائيل 

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية فجر اليوم الأحد، 33 شخصا من منطقة الجليل شمال إسرائيل للاشتباه بضلوعهم بالتحرش الجنسي بحق فتيات قاصرات، وفق ما أفاد موقع "عرب 48".

ولفت الموقع إلى أن الشرطة نفذت حملة اعتقالات في البلاد بينها بلدات رهط، طوبا الزنغرية، دير الأسد، طرعان، شفاعمرو، حيفا والقدس وبئر السبع وإيلات وبيتح تيكفا.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها قامت بتشغيل عميلتين بشكل سري، اللتين قامتا بالتواصل مع المشتبه بهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ورغم تعريف نفسيهما كقاصرتين (12-13 عاما)، إلا أن المشتبه بهم استمروا بالتحرش الجنسي وإرسال صور مشينة لهما، حسب الشرطة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الشرطة قامت بالتحرز على حواسيب وهواتف خليوية يشتبه باستخدامها والتحدث من خلالها وإرسال صور وأشرطة فيديو إباحية ورسائل نصية تحمل طابعا جنسيا.

ومن المقرر أن تنظر محكمة الصلح في الناصرة بطلب تمديد فترة اعتقال المشتبه بهم على ذمة التحقيق