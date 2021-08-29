رويترز: واشنطن نفذت ضربة عسكرية فى كابول

جدة - نرمين السيد - أكد مسؤولان أمريكيان لوكالة "رويترز" أن الولايات المتحدة نفذت ضربة عسكرية فى كابول، وذلك على خلفية سماع دوى انفجار قوى فى العاصمة الأفغانية.





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