الجزائر.. القبض على نبيل القروي واتصالات لتسليمه لتونس

ذكرت مصادر لـ"دوت الخليج"، الأحد، أن أجهزة الأمن الجزائرية ألقت القبض على رئيس حزب "قلب تونس"، نبيل القروي، في تبسة شرقي الجزائر.
وذكرت مصادر أن "مصالح الأمن في ولاية تبسة الحدودية مع تونس، ألقت القبض على رئيس حزب قلب تونس، المرشح الرئاسي السابق نبيل القروي".
وأشارت إلى أن عملية التوقيف جرت ليلة السبت، حيث كان القروي يقيم في شقة أمنها له شقيق نائب برلماني سابق عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي.
وذكرت مراسلتنا أن القروي سيمثل أمام الجهات الإدارية بولاية تبسة، بعد دخوله الجزائر بطريقة غير شرعية، لافتة إلى أن اتصالات تجري بين السلطات الجزائرية والتونسية، لتسليم القروي.
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