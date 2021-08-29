قمة أردنية فلسطينية مصرية قريباً

دوت الخليج :- كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، عن تنسيق عالي المستوى بين فلسطين والأردن ومصر، قبيل انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ76 في سبتمبر/أيلول المقبل.

وقال أبو يوسف، إن هنالك تنسيق عالي المستوى يجرى حاليا بين فلسطين والأردن ومصر، ومن المرجح انعقاد قمة ثلاثية قريبا، قبل انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف: “الجانب الفلسطيني، متمسك بعقد المؤتمر الدولي للسلام، والذي دعا الرئيس محمود عباس إلى عقده في الاجتماع السابق للجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وأوضح أن الموقف السياسي الفلسطيني يرتكز على مسألتين، أولهما تحرك المجتمع العربي والدولي لإيجاد أفق سياسي ينهي الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

أما الأمر الثاني فيتمثل في “توفير حماية أمام تصاعد الجرائم، خاصة مع رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية (نفتالي بينيت) لقيام الدولة الفلسطينية والانسحاب من القدس”، بحسب أبو يوسف.

وأشار القيادي الفلسطيني إلى أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ستعقد الثلاثاء المقبل، اجتماعا “لبحث المسار السياسي وقضايا الوضع الداخلي” دون تفاصيل أكثر.

والثلاثاء، استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، في مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، توقيع اتفاق سلام مع الفلسطينيين أو قيام دولة فلسطينية في عهده.

وفي 21 سبتمبر/أيلول المقبل، تبدأ الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعاتها السنوية في دورتها الـ 76. الأناضول