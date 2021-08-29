الأن نتيجة الصف الثالث العراقي 2021 عبر موقع وزارة التربية العراقية بالأسماء

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نتيجة الصف الثالث العراقي ،أعلنت وزارة التربية العراقية انه قد بلغ عدد المشاركين في الأمتحانات للمرحلة الصف الثالث المتوسط نحو 250 طالب وطالبة أما بالنسبة لعدد الناجحين قد بلغ نحو 170 طالب وهناك عدد كبير من المدارس العراقية في الخارج حيث يبلغ عددها نحو 14 مدرسة حول العالم منهم مدارس في نيودلهي وباريس وتونس وفي ايران وايضا كوالالمبور وبوخارست وموسكو وصوفيا ومدرسة الأمام علي في ايران ومدرسة ايسر العراقية الخاصة في كييف ومدرسة الرافدين في ايران وفي الصين وبريتوريا وثانوية بابل العراقية الأهلية المختلطة .خطوات الأستعلام عن نتائج الثالث المتوسط2021
يمكن الحصول علي نتائج الثالث متوسط لعام 2021 من خلال
- الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط الرسمي لموقع وزارة التربية والتعليم العراقي .
- علي الطالب ان يملئ البيانات الخاصة به مع مراعاة الدقة وتحري البيانات .
- الضغط علي خانات النتائج .
- اختيار خانة نتائج الصف الثالث المتوسط التمهيدي 2021.
- الضغط علي الأستعلام عن النتائج للحصول علي النتيجة .
يسعي عدد كبير من الطلاب للحصول علي نتيجة الصف الثالث العراقي والتي اجريت امتحانات اخر العام خلال الأيام القليلة الماضية وقد صرحت وزارة التربية والتعليم عن الموقع الرسمي الذي سوف يتم الاعلان عن النتيجة من خلالة وهو موقع وزارة التربية والتعليم العراقي . وجميع الطلبة في الانتظار ويأملون معرفة النتيجة الخاصة بهم .موعد اعلان نتائج الثالث المتوسط
وقد اعلن السيد الوزير مسبقا عن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث العراقي وقد صرح انه بعد انتهاء الأمتحانات بثلاثة اسابيع سوف يتم الأعلان عن النتيجة وبعد انتهاء المدة المحددة تاخرت النتيجة واصبح الطلاب والأهالي في تساؤلات حول اسباب تأخير النتيجة وازدادت التساؤلات من الأهالي والطلبة بسبب القلق من انتظار النتائج وايضا اعلنت الوزارة انه قد تم النتهاء من تصحيح الدفاتر بمحافظات بغداد ونيتوي والرصافة والاذقية والأنبار وصلاح الدين وجميع المحافظات العراقية وانه قد تم رصد الدرجات وسوف يتم الأعلان عنها من خلال الانترنت عبر الموقع الرسمي .
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نتيجة الصف الثالث العراقي ،أعلنت وزارة التربية العراقية انه قد بلغ عدد المشاركين في الأمتحانات للمرحلة الصف الثالث المتوسط نحو 250 طالب وطالبة أما بالنسبة لعدد الناجحين قد بلغ نحو 170 طالب وهناك عدد كبير من المدارس العراقية في الخارج حيث يبلغ عددها نحو 14 مدرسة حول العالم منهم مدارس في نيودلهي وباريس وتونس وفي ايران وايضا كوالالمبور وبوخارست وموسكو وصوفيا ومدرسة الأمام علي في ايران ومدرسة ايسر العراقية الخاصة في كييف ومدرسة الرافدين في ايران وفي الصين وبريتوريا وثانوية بابل العراقية الأهلية المختلطة .خطوات الأستعلام عن نتائج الثالث المتوسط2021
يمكن الحصول علي نتائج الثالث متوسط لعام 2021 من خلال
- الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط الرسمي لموقع وزارة التربية والتعليم العراقي .
- علي الطالب ان يملئ البيانات الخاصة به مع مراعاة الدقة وتحري البيانات .
- الضغط علي خانات النتائج .
- اختيار خانة نتائج الصف الثالث المتوسط التمهيدي 2021.
- الضغط علي الأستعلام عن النتائج للحصول علي النتيجة .
يسعي عدد كبير من الطلاب للحصول علي نتيجة الصف الثالث العراقي والتي اجريت امتحانات اخر العام خلال الأيام القليلة الماضية وقد صرحت وزارة التربية والتعليم عن الموقع الرسمي الذي سوف يتم الاعلان عن النتيجة من خلالة وهو موقع وزارة التربية والتعليم العراقي . وجميع الطلبة في الانتظار ويأملون معرفة النتيجة الخاصة بهم .موعد اعلان نتائج الثالث المتوسط
وقد اعلن السيد الوزير مسبقا عن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث العراقي وقد صرح انه بعد انتهاء الأمتحانات بثلاثة اسابيع سوف يتم الأعلان عن النتيجة وبعد انتهاء المدة المحددة تاخرت النتيجة واصبح الطلاب والأهالي في تساؤلات حول اسباب تأخير النتيجة وازدادت التساؤلات من الأهالي والطلبة بسبب القلق من انتظار النتائج وايضا اعلنت الوزارة انه قد تم النتهاء من تصحيح الدفاتر بمحافظات بغداد ونيتوي والرصافة والاذقية والأنبار وصلاح الدين وجميع المحافظات العراقية وانه قد تم رصد الدرجات وسوف يتم الأعلان عنها من خلال الانترنت عبر الموقع الرسمي .
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