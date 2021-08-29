اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تعقد دورتها العادية الـ48

جدة - نرمين السيد - تعقد اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بداية من غد الإثنين حتى الأربعاء، وبدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال دورتها العادية 48، برئاسة دولة الكويت، ومشاركة الجهات الحكومية المعنية فى الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى المتمتعة بصفة مراقب.





وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية، بأن جدول الأعمال يتضمن جملة مواضيع موزعة بين بنود دائمة فى مقدمتها الانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية فى الأراضى العربية المحتلة وسبل معالجة معضلة الأسرى والمعتقلين العرب فى السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية فى مقابر الأرقام، علاوة على بنود مقترحة من عدد من الدول الأعضاء تتناول قضايا من قبيل المساواة والإنصاف والتحولات المناخية وتعزيز حقوق النساء ضحايا العنف وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى النفاذ إلى العدالة.

كما سيتم خلال الدورة اختيار شعار اليوم العربى لحقوق الإنسان للعام 2022، علاوة على النظر فى مشروع "الاتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف الأسرى" والذى تمت إحالته إلى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان من لجنة المرأة العربية.

وسوف ترفع التوصيات الصادرة عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان فى دورتها العادية (48) إلى الدورة القادمة (156) لمجلس الجامعة على المستوى الوزارى للنظر فى اعتمادها (سبتمبر 2021).

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان - اللجنة الأم - هى إحدى آليات منظومة حقوق الإنسان العربية الأربع القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية إلى جانب كل من لجنة الميثاق العربى لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربى والمؤتمر السنوى للمسؤولين عن حقوق الإنسان فى وزارات الداخلية العربية.