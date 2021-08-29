وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية، بأن جدول الأعمال يتضمن جملة مواضيع موزعة بين بنود دائمة فى مقدمتها الانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية فى الأراضى العربية المحتلة وسبل معالجة معضلة الأسرى والمعتقلين العرب فى السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية فى مقابر الأرقام، علاوة على بنود مقترحة من عدد من الدول الأعضاء تتناول قضايا من قبيل المساواة والإنصاف والتحولات المناخية وتعزيز حقوق النساء ضحايا العنف وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى النفاذ إلى العدالة.
كما سيتم خلال الدورة اختيار شعار اليوم العربى لحقوق الإنسان للعام 2022، علاوة على النظر فى مشروع "الاتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف الأسرى" والذى تمت إحالته إلى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان من لجنة المرأة العربية.
وسوف ترفع التوصيات الصادرة عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان فى دورتها العادية (48) إلى الدورة القادمة (156) لمجلس الجامعة على المستوى الوزارى للنظر فى اعتمادها (سبتمبر 2021).
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان - اللجنة الأم - هى إحدى آليات منظومة حقوق الإنسان العربية الأربع القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية إلى جانب كل من لجنة الميثاق العربى لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربى والمؤتمر السنوى للمسؤولين عن حقوق الإنسان فى وزارات الداخلية العربية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تعقد دورتها العادية الـ48 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.