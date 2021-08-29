أخبار اليمن : إحالة 74 مخالفة سعرية للنيابة.. اغلاق 38 محلا تجاريا

إحالة 74 مخالفة سعرية للنيابة.. اغلاق 38 محلا تجاريااغلقت وزارة الصناعة والتجارة 38 محلا تجارياً وأحالت 74 إلى النيابة العامة بمخالفات سعرية خلال الاسبوع الماضي في 5 محافظات.

وكشفت الوزارة ضبط ٣٩٦ مخالفة سعرية متنوعة خلال ذات الفترة ، منها ٢٢٤ عدم اشهار اسعار، و١١٧ مخالفة رفع أسعار، و٩٩ بيع بدون فواتير، و١٤ بيع سلع تالفة ومنتهية، و٢٩بيع بدون ميزان، و٣ نقص وزن خبز، و٦٦ مخالفات رفض تفتيش وسوء تخزين، و١١ اشتراطات صحية، و٢٨ مخالفات أخرى .

واكدت وزارة الصناعة والتجارة اغلاق ٣٨ محلا تجاريا مخالفا، منها ٤ في محافظة البيضاء، و٢٥ في تعز، و محلا واحدا بامانة العاصمة، و٤ في ذمار ومحلين في اب، فيما تم إحالة ٧٤مخالفا إلى النيابة العامة، وإصدار ١٥٩ اشعار حضور و٢٠ اشعار إغلاق.

وقد ناقش اجتماع عقد اليوم بصنعاء برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة ترتيبات تحديث القائمة السعرية الجديدة وإصدارها.

واستعرض الاجتماع بحضور وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني ومسئولي القطاع تقرير حول مستوى الأداء وتنفيذ المهام وموجهات العمل ومعايير تحديث القائمة السعرية الجديدة والخطة التنفيذية لقطاع التجارة الداخلية لضبط أسعار السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية والية عرض وإشهار الأسعار.

وفي الاجتماع شدد وزير الصناعة على مضاعفة الجهود وسرعة استكمال إجراءات التحديث للقائمة السعرية الجديدة وتحديد السقوف العليا لأهم السلع الأساسية والمنتجات المستهدفة التي تشكل أولوية في الحياة المعيشية للمستهلك.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حضر الاجتماع مدراء عموم استقرار الأسواق خالد الخولاني وحماية المستهلك عبد الله الضاعني وتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار قيس الطشي ومدير مكتب الصناعة بأمانة العاصمة ابراهيم عبد القادر .