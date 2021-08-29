رابط التسجيل في منصة مدرستي 1443 وكيفية تسجيل الطلاب الجدد

يبحث الملايين من الطلاب عن رابط التسجيل في منصة مدرستي هذه الأيام بكثرة على محرك البحث الشهير “جوجل”، وتُعد منصة مدرستي أحد أهم المنصات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية والتي تخدم قطاع واسع داخل المجتمع السعودي خاصة فئة الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية المختلفة، وقد أطلقت الحكومة السعودية ووزارة التعليم في السعودية منصة مدرستي لكي تقوم بدور هام في تعليم الطلاب عن بعد في ظل الظروف الأخيرة من تداعيات فيروس كورونا والتي أدت إلى اتخاذ الوزارة قرار بإغلاق جميع المدارس حتى إشعار آخر، وهذا العام تنوى الوزارة فكرة التعليم المدمج الذي يمزج بين التعليم المدرسي والتعليم عن بعد، وتزداد معدلات البحث هذه الفترة عن كيفية التسجيل في منصة مدرستي ولذلك نكتب في مقالنا اليوم عبر موقعنا “ثقفني” عن طريقة وكيفية التسجيل في منصة مدرستي وكيفية تسجيل طالب جديد، فتابعونا.

رابط التسجيل في منصة مدرستي

نوضح لكم الآن رابط وخطوات التسجيل في منصة مدرستي عبر خطوات إلكترونية بسيطة على موقع المنصة فقط قم بالآتي:

أولاً يتم الولوج إلى الموقع الرسمي لمنصة مدرستي على شبكة الإنترنت.

على شبكة الإنترنت. ثانياً ستجد في الصفحة الرئيسية كلمة “التسجيل” قم بالضغط عليها.

ثالثاً قم بكتابة كل البيانات المطلوبة مثل الإسم والرقم السري ثم رمز التحقق المرئي.

رابعاًَ اضغط الآن على كلمة “تسجيل”.

وهكذا نكون قد سجلنا فى المنصة بخطوات بسيطة إلكترونية بدون الإضطرار للتوجه إلى مقرات الوزارة.

رابط منصة مدرستي

قامت منصة مدرستي بجهود كبيرة منذ إنطلاقها حيث اعتمدت المنصة على التقنية الحديثة والتكنولوجيا حتى تُسهل من عملية التواصل بين الطلاب والمعلم، وبالإضافة إلى ذلك بذلت جهد كبير في تقديم المادة العملية بأسلوب سلس وبسيط بدون تعقيد، وقد قدمت أيضاً جميع الكورسات العلمية والمواد العلمية على موقعها الرسمي بحيث يُمكن للطلاب الإطلاع عليها في أي وقت، ونستطيع أن نقول أن المنصة قد نجحت في استكمال الطلاب للعام الدراسي الماضي بشكل كبير في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها المملكة العربية السعودية، وتستكمل المنصة دورها هذا العام لجميع الطلاب.