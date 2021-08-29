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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل في منحة 300 دينار للعائلات المعوزة عبر amen social tn المنصة الرقمية للمساعدات الاجتماعية direct link في المقال التالي
تساءل الكثير كيفية التسجيل في منحة 300 دينار للعائلات المعوزة المواطنين التونسيين عن كيفية الحصول على منحة الشؤون الاجتماعية 2021 على موقع المنصة الرقمية للمساعدات الاجتماعية للتسجيل في المساعدات الاجتماعية حيث ارتفعت مؤشرات البحث في الساعات الماضية في هذا الأمر وخاصة أصحاب الدخل المحدود والعاطلين عن العمل بعد إعلان وزارة الشؤون الاجتماعية عن التسجيل في المنحة والتي تمتد لمدة 15 يوما بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد في مختلف أنحاء دولة تونس والعالم، ويهدف دعم ومساعدة أصحاب الدخل الثابت والفئات التي تسري عليهم فيروس كورونا على نمط حياتهم من ضروريات وأساسيات الحياة وفي هذا التقرير سوف نوافيكم بالتفاصيل اللازمة بهذا الامر.
التسجيل في منحة 300 دينار
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية في جمهورية تونس قد قام بالإعلان عن فتح منصة التسجيل في منحة 300 دينار الالكترونية على الانترنت لكي تتيح الفرصة للتسجيل في منحه الـ 300 دينار للعائلات المعوزة وذلك في إطار جهود الحكومه التونسيه وايضا توجيهات السيد الرئيس قيس بن سعيد بدعم الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل وايضا معدومى الدخل في ظل أزمة كورونا التى اثرت بشكل كبير على استقرار حياتهم.
كيفية التسجيل في منحة 300 دينار على هاتفكم الجوال
ونستعرض عبر السطور التالية كيفية التسجيل في منحة 300 دينار على هاتفكم الجوال للراغبين في التسجيل في منحة 300 دينار من خلال المنصة الرقمية للمساعدات الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية من خلال الخطوات التالية:-
- أولا يقوم المواطن بالدخول على المنصة من خلال الرابط الرسمي الخاص إلى رابط التسجيل في منحة 300 دينار.
- وبعد الدخول يتم كتابة البيانات المطلوبة وهي تكون رقم بطاقة التعريف الوطني و تاريخ و مكان الميلاد.
- ونظرا للضغط الكبير على المنصة قد يواجه البعض مشكله في عدم الاستجابه في المرة الأولى فعليه المحاوله عده مرات لكي يتمكن من فتح الموقع
- وفي الخطوة التالية يطلب من الشخص المتقدم للتسجيل بإدخال رقم هاتفه الخاص ويحبذ ان يكون الرقم مقيدا باسمه.
- وعقب ذلك يتم التأكيد على عبارة انا لست روبوت من خلال الضغط على المربع الموجود بجانبه. حتى تظهر علامة صح بالاخضر بجانب الكلمة.
- وأخر خطوة يتم الضغط على كلمه تسجيل وينتظر لفترة حتى تظهر الرسالة التي تؤكد نجاح التسجيل. ويكون مكتوب فيها تهانينا تم التحقيق من صحة حسابك.
- وأكدت الوزارة المستعلمين بتذكر كلمة المرور الخاصه بك لإعادة الاتصال عندما تكون في زيارتك القادمة.
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