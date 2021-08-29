كيفية التسجيل في منحة 300 دينار للعائلات المعوزة عبر  amen social tn المنصة الرقمية للمساعدات الاجتماعية direct link

تساءل الكثير كيفية التسجيل في منحة 300 دينار للعائلات المعوزة المواطنين التونسيين عن كيفية الحصول على منحة الشؤون الاجتماعية 2021 على موقع المنصة الرقمية للمساعدات الاجتماعية للتسجيل في المساعدات الاجتماعية حيث ارتفعت مؤشرات البحث في الساعات الماضية في هذا الأمر وخاصة أصحاب الدخل المحدود والعاطلين عن العمل بعد إعلان وزارة الشؤون الاجتماعية عن التسجيل في المنحة والتي تمتد لمدة 15 يوما بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد في مختلف أنحاء دولة تونس والعالم، ويهدف دعم ومساعدة أصحاب الدخل الثابت والفئات التي تسري عليهم فيروس كورونا على نمط حياتهم من ضروريات وأساسيات الحياة وفي هذا التقرير سوف نوافيكم بالتفاصيل اللازمة بهذا الامر.

التسجيل في منحة 300 دينار

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية في جمهورية تونس قد قام بالإعلان عن فتح منصة التسجيل في منحة 300 دينار الالكترونية على الانترنت لكي تتيح الفرصة للتسجيل في منحه الـ 300 دينار للعائلات المعوزة وذلك في إطار جهود الحكومه التونسيه وايضا توجيهات السيد الرئيس قيس بن سعيد بدعم الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل وايضا معدومى الدخل في ظل أزمة كورونا التى اثرت بشكل كبير على استقرار حياتهم.

كيفية التسجيل في منحة 300 دينار على هاتفكم الجوال

ونستعرض عبر السطور التالية كيفية التسجيل في منحة 300 دينار على هاتفكم الجوال للراغبين في التسجيل في منحة 300 دينار من خلال المنصة الرقمية للمساعدات الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية من خلال الخطوات التالية:-