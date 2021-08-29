عاجل.. انفجار جديد بمحيط مطار كابول

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة "نوفوستى" الروسية عن مصدر مطلع، تأكيده أن الانفجار نجم عن هجوم صاروخى. وشهد محيط مطار العاصمة الأفغانية كابول فى وقت سابق الأسبوع الماضى، عدد من الانفجارات المتلاحقة والتى أدت إلى سقوط عشرات القتلى والمصابين.

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