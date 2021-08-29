ماكرون يعد بفتح قنصلية فى مدينة الموصل العراقية

جدة - نرمين السيد - وقال ماكرون - فى تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، اليوم الأحد - إن القنصلية ستعمل على متابعة إعمار كنائس الموصل عامة، وتحديدا كنيسة الساعة القديمة، وتسهيل عملية إعمار الجامع النورى.

يشار إلى أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، كان قد وصل اليوم الأحد، إلى مدينة الموصل، وهى المحطة الثانية فى زيارته إلى العراق، بعد مشاركته فى مؤتمر إقليمى ببغداد.