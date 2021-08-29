فيما تجري عمليات الإجلاء.. انفجار في محيط مطار كابل

ذكرت تقارير صحفية، أن انفجارا وقع، اليوم الأحد، في العاصمة الأفغانسة كابل، وتحديدا قرب المطار، حيث تجري آخر عمليات الإجلاء.
وذكرت وكالة "فرانس برس"، أنه سمع دوي انفجار في العاصمة الأفغانية، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.
من جانبها، ذكرت تقارير صحفية، أن الانفجار ناجم عن إطلاق قذيفة "آر بي جي" قرب مطار كابل.
وذكرت مصادر لموقع "دوت الخليج"، أن قذیفة "أر بی جي" أصابت أحد البيوت في منطقة خواجا بغرا بکابل.
وقالت المصادر اسكاي نيوز عربية إن "الشرطة تقول إن صاروخا أصاب ما يعرف ’بالمنطقة التاسعة‘ في العاصمة الأفغانية".
يأتي هذا الهجوم بعد 3 أيام من هجوم دام في مطار كابل، حيث تستكمل الدول الغربية عمليات الإجلاء.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد حذر بعد الاعتداء الذي تبناه تنظيم داعش-ولاية خراسان، من أن هجوما جديدا وشيكا "محتمل جدا".
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