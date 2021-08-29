أخبار اليمن : توقعات بهطول أمطار على مناطق يمنية

توقعات بهطول أمطار على مناطق يمنيةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على المحافظات الجبلية والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية بأنه من المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة غزيرة أحياناً على مناطق متفرقة من المحافظات الجبلية خاصة على أجزاء من محافظات لحج، الضالع، تعز، إب، ذمار، المحويت، ريمة وحجة.

وقد تمتد الأمطار شرقاً إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات أبين، شبوة وحضرموت وغرباً إلى الساحل الغربي والمناطق الداخلية المحاذية له.

وأشار المركز إلى احتمال هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية.

وحسب المركز سيستمر هبوب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية شديدة السرعة على أرخبيل سقطرى.

وحث المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها على عدم التواجد في بطون الأودية وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.

ونبه سائقي المركبات في المنعطفات والمنحدرات الجبلية من انخفاض الرؤية نتيجة هطول الأمطار أو تكوّن الشابورة المائية أو الضباب، و ربابنة السفن والصيادين ومرتادي البحر في أرخبيل سقطرى من الرياح الشديدة واضطراب البحر.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي بلغت 18.5 ملم في صرفيت المهرة، لافتاً إلى هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من المحافظات الجبلية وأجزاء من الهضاب الداخلية.