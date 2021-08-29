آلية استرجاع كلمة مرور مدرستي للطلبة في السعودية

مع بداية الدوام بشكل رسمي في المملكة العربية السعودية لطلاب مراحل التعليم العام الثانوية والمتوسطة والابتدائية، يبحث الطلاب عن طريقة استرجاع كلمة مرور مدرستي من خلال الهاتف أو الجهاز اللوحي، حيث يمكن في أي وقت تغيير كلمة المرور في حالة نسيان الكلمة أو تغييرها لغاية ما، ففي الخطوة الأولى يتوجب على الطلاب التسجيل في منصة مدرستي والدخول عن طريق حساب مايكروسوفت إذا كنت طالب أو من أحد الكوادر التعليمية، بعد ذلك يمكن كتابة الاسم الخاص بالطالب أو أحد منسوبي الوزارة ومن ثم الضغط على التالي وإكمال باقي الخطوات التي سنتطرق إليها لاحقا. كيفية استرجاع كلمة مرور مدرستي التعليمية بعد القيام بتسجيل الدخول عبر رابط منصة مدرستي التعليمية وإدخال اسم المستخدم يتوجب على الطالب الضغط على أيقونة نسيت كلمة المرور الخاصة بي

وإدخال اسم المستخدم يتوجب على الطالب الضغط على أيقونة نسيت كلمة المرور الخاصة بي يجب إدخال رمز التحقق والنقر على كلمة التالي

من ثم تحديد إحدى الطرق المتوفرة لاسترجاع كلمة سر مدرستي

وضع كافة المعلومات المطلوبة وإعادة تعيين كلمة المرور من خلال الرابط الذي تم إرساله عن طريق البريد الإلكتروني أو الهاتف

الآن يجب وضع كلمة مرور قوية وحفظها بالجوال كما يتوجب تكرار كلمة مرور في الخانة التي تليها والضغط على حفظ الكلمة الجديدة

وبذلك يستطيع الطالب تغيير كلمة مرور متى ما شاء. كيفية استرجاع كلمة مرور مدرستي التعليمية كيفية الحصول على اسم المستخدم في بوابة مدرستي يمكن ذلك عبر الدخول في منصة توكلنا

ثم بعد ذلك التسجيل بواسطة حسابي الشخصي في توكلنا

اختيار أيقونة بيانات منصة مدرستي

ثم بعد ذلك يظهر لك اسم حساب تسجيل الدخول للبوابة التعليمية وأسماء حسابات الدخول للمرافقين والتابعين

يتوجب الآن النقر على أيقونة الحصول على كلمة مرور للحساب الذي تم اختياره

وجب التنويه بأنه لا يمكن إرسال كلمة أكثر من مرتين في كل يوم لكل حساب

الآن ستصل رسالة لرقم هاتفك المسجل في منصة توكلنا متضمنة كلمة السر التي اختارها المستخدم. رابط منصة باك تو سكول والحصول على أهم حلول مشاكل المنصة التعليمية كيفية الحصول على اسم المستخدم في بوابة مدرستيرابط منصة باك تو سكول والحصول على أهم حلول مشاكل المنصة التعليمية يمكن للطلاب والمعلمين والإداريين والمشرفين التسجيل في موقع العودة للمدارس الإلكتروني للاطلاع على أبرز الأسئلة والأجوبة الشائعة حول منصة مدرستي لتطبيقها في حال لزم الأمر، حيث تم تخصيص مجموعة من الأسئلة والأجوبة لكل من أولياء الأمور والطلاب والمعلمين والمشرفين والإداريين. الوسوم

مع بداية الدوام بشكل رسمي في المملكة العربية السعودية لطلاب مراحل التعليم العام الثانوية والمتوسطة والابتدائية، يبحث الطلاب عن طريقة استرجاع كلمة مرور مدرستي من خلال الهاتف أو الجهاز اللوحي، حيث يمكن في أي وقت تغيير كلمة المرور في حالة نسيان الكلمة أو تغييرها لغاية ما، ففي الخطوة الأولى يتوجب على الطلاب التسجيل في منصة مدرستي والدخول عن طريق حساب مايكروسوفت إذا كنت طالب أو من أحد الكوادر التعليمية، بعد ذلك يمكن كتابة الاسم الخاص بالطالب أو أحد منسوبي الوزارة ومن ثم الضغط على التالي وإكمال باقي الخطوات التي سنتطرق إليها لاحقا. كيفية استرجاع كلمة مرور مدرستي التعليمية بعد القيام بتسجيل الدخول عبر رابط منصة مدرستي التعليمية وإدخال اسم المستخدم يتوجب على الطالب الضغط على أيقونة نسيت كلمة المرور الخاصة بي

وإدخال اسم المستخدم يتوجب على الطالب الضغط على أيقونة نسيت كلمة المرور الخاصة بي يجب إدخال رمز التحقق والنقر على كلمة التالي

من ثم تحديد إحدى الطرق المتوفرة لاسترجاع كلمة سر مدرستي

وضع كافة المعلومات المطلوبة وإعادة تعيين كلمة المرور من خلال الرابط الذي تم إرساله عن طريق البريد الإلكتروني أو الهاتف

الآن يجب وضع كلمة مرور قوية وحفظها بالجوال كما يتوجب تكرار كلمة مرور في الخانة التي تليها والضغط على حفظ الكلمة الجديدة

وبذلك يستطيع الطالب تغيير كلمة مرور متى ما شاء. كيفية استرجاع كلمة مرور مدرستي التعليمية كيفية الحصول على اسم المستخدم في بوابة مدرستي يمكن ذلك عبر الدخول في منصة توكلنا

ثم بعد ذلك التسجيل بواسطة حسابي الشخصي في توكلنا

اختيار أيقونة بيانات منصة مدرستي

ثم بعد ذلك يظهر لك اسم حساب تسجيل الدخول للبوابة التعليمية وأسماء حسابات الدخول للمرافقين والتابعين

يتوجب الآن النقر على أيقونة الحصول على كلمة مرور للحساب الذي تم اختياره

وجب التنويه بأنه لا يمكن إرسال كلمة أكثر من مرتين في كل يوم لكل حساب

الآن ستصل رسالة لرقم هاتفك المسجل في منصة توكلنا متضمنة كلمة السر التي اختارها المستخدم. رابط منصة باك تو سكول والحصول على أهم حلول مشاكل المنصة التعليمية كيفية الحصول على اسم المستخدم في بوابة مدرستيرابط منصة باك تو سكول والحصول على أهم حلول مشاكل المنصة التعليمية يمكن للطلاب والمعلمين والإداريين والمشرفين التسجيل في موقع العودة للمدارس الإلكتروني للاطلاع على أبرز الأسئلة والأجوبة الشائعة حول منصة مدرستي لتطبيقها في حال لزم الأمر، حيث تم تخصيص مجموعة من الأسئلة والأجوبة لكل من أولياء الأمور والطلاب والمعلمين والمشرفين والإداريين.

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