رصد نتائج الثالث متوسط 2021 العراق الدور الأول جميع المحافظات || موقع وزارة التربية العراقية

رابط نتائج الثالث متوسط 2021 العراق الدور الأول، من أكثر الروابط بحثاً على شبكة الانترنت ومن خلال محركات البحث، وازداد البحث بصورة كبيرة مع اقتراب موعد الإعلان عن النتيجة، حيث أن وزارة التربية العراقية قد انتهت بشكل كامل من تصحيح الأوراق ورصد الدرجات، كما انتهت كذلك من التجميع والمراجعة النهائية وتقوم حالياً برفع البيانات والنتائج على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، ويتم الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2021 العراق إلكترونياً، عبر موقع الوزارة وعبر موقع نتائجنا وموقع ناجح، وسوف تكون النتيجة عبارة عن كشوف bdf خاصة بكل محافظة على حدة، وسيتم الإعلان عن النتيجة قريباً خلال الساعات القليلة القادمة، لذلك سوف نقوم من خلال هذا المقال وعبر موقع “ثقفني” المتميز، في ترك رابط الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط، وكذلك طريقة وآلية الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط برقم المقعد، حتى يتثنى لأبنائنا الطلاب من معرفة النتيجة بكل سهولة إلكترونياً ودون الحاجة للذهاب إلى المدرسة أو الإدارة التعليمية.

نتائج الثالث متوسط 2021 العراق

تحرص وزارة التربية والتعليم في العراق على أن تعطي لكل طالب وطالبة حقهم في الدرجات، وتعلم الوزارة جيداً أن هذا العام هو عام استثنائي وصعب بسبب فيروس كورونا، لذلك قامت وزارة التربية في العراق بتقديم الشكر لكافة مؤسسات الدولة التي ساعدت وأسهمت في الخروج بالامتحانات إلى بر الآمان، كما أثنت على أبنائها الطلاب وعلى مجهودهم، وتشير المؤشرات الأولية للنتيجة إلى ارتفاع نسبة النجاح هذا العام وهو ما يدعوا للاطمئنان، كما حرصت الوزارة على توفير كافة سبل الراحة والأمان للطلاب، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا.

آلية الاستعلام عن النتائج

كما ذكرنا سابقاً فإن الاستعلام عن النتائج سوف يكون إلكترونياً، وذلك عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وموقع نتائجنا وموقع ناجح وستكون على شكل ملفات bdf، وذلك باتباع بعض الخطوات البسيطة والتي سوف نذكرها فيما يلي:

موعد إعلان نتائج الثالث متوسط 2021 العراق

دعت وزارة التربية العراقية إلى عدم صحة المعلومات المتداولة. بشأن موعد إعلان النتيجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر المواقع المختلفة. مشددة على أخذ الأخبار الصحيحة من مصادرها الرسمية فقط. حيث أنه يوجد لجنة مسؤولة عن إعلان نتائج الامتحانات. وهي المخولة بذلك ويتم ذلك عن طريق اللجنة الدائمة للامتحانات والمديرية العامة للتقويم والامتحانات.