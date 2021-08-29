غدا.. انعقاد مؤتمر دول جوار ليبيا فى الجزائر

جدة - نرمين السيد - أعلنت الجزائر رسميا احتضان اجتماع وزارى لمجموعة دول جوار ليبيا غدا الإثنين، بمشاركة وزراء خارجية مصر وتونس وليبيا والسودان وتشاد والنيجر، وممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى.





ويأتى لقاء دول جوار ليبيا فى إطار الجهود المبذولة لإيجاد حل للأزمة الليبية، ويُعقد فى الجزائر للمرة الثانية بعد اجتماع يناير الماضى. ويهدف المؤتمر إلى دعم خارطة الطريق السياسية، بإقامة الانتخابات فى موعدها المقرر 24 ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى تأكيد جهود محاربة الإرهاب ووقف العنف.

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