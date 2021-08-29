التحالف العربى: تدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثى باتجاه السعودية

جدة - نرمين السيد - قال تحالف دعم الشرعية فى اليمن، بقيادة السعودية، اليوم الأحد، إن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط، جنوب غرب المملكة.





وفى بيان صحفى، حذر التحالف من "استمرار محاولات الميليشيا الحوثية لتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية"، مؤكدًا يتخذ "الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك". وكان التحالف أعلن أول أمس الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثى باتجاه خميس مشيط فى المملكة.

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