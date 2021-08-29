روسيا: طالبان قد تستولى على بنجشير خلال ساعات

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن "طالبان" كانت أوفدت وفدًا للتفاوض مع قادة المعارضة المتمركزين فى ولاية بنجشير، وعلى رأسهم أحمد مسعود، نجل القائد التاريخى أحمد شاه مسعود، حيث أن تلك الولاية لم تقع فى أيديهم حتى اللحظة.

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