أمريكا تطالب مواطنيها بمغادرة محيط مطار كابول فورا بسبب تهديد مؤكد

وقالت السفارة الأمريكية فى كابول فى تحذير أمنى: "بسبب تهديد محدد موثوق به، يتعين على جميع المواطنين الأمريكيين الموجودين بالقرب من مطار كابول، مغادرة منطقة المطار على الفور".
وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، حذر أمس السبت، من هجوم إرهابى جديد محتمل، يستهدف مطار العاصمة الأفغانية كابول، خلال الـ 24 حتى 36 ساعة المقبلة.
وقال بايدن فى أعقاب اجتماعه مع فريق الأمن القومى فى واشنطن، إن "الوضع على الأرض لا يزال خطير للغاية، ولا يزال خطر الهجمات الإرهابية على المطار مرتفعا، وأبلغنى قادتنا أنه من المحتمل جدا حدوث هجوم فى غضون 24 - 36 ساعة المقبلة"، حسبما جاء فى بيان صدر عن البيت الأبيض.
وشدد الرئيس الأمريكى جو بايدن على أن "الولايات المتحدة ستلاحق المجموعة المسؤولة عن الهجوم على قواتنا والمدنيين الأبرياء فى كابول، وقد فعلنا ذلك، ولن تكون هذه الضربة الجوية التى استهدفنا بها داعش أمس هى الأخيرة، وسنواصل مطاردة أى شخص متورط بالهجوم".
وكان انفجاران انتحاريان وقعا يوم الخميس الماضى، فى محيط مطار العاصمة الأفغانية، كابول وخلف أكثر من 170 قتيلاً، بينهم 13 أمريكيًا، وأعلن تنظيم "داعش خراسان" مسؤوليته عن تلك التفجيرات.
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