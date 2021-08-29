على مرأى من والدتهم.. مصرع 4 أشقاء عراقيين بصعقة كهربائية

شهدت مدينة البصرة، جنوبي العراق، مؤخرا، حادثة مروعة، عندما لقي أربعة أشقاء حتفهم على مرأى من والدتهم، بعد تعرضهم لصعقة كهربائية على سطح المنزل.

وذكرت تقارير صحفية في العراق، أن هذه الفاجعة وقعت عندما كانت امرأة تقوم بغسل سجاد على سطح البيت، ثم طلبت من أبنائها أن يساعدوها في فرده كي ينشف.

وبما أن السجادة كانت مبللة، فقد أصيب الأشقاء الأربعة بالصعقة الكهربائية على الفور، نظرا لقرب السطح من أسلاك الضغط العالي التي تصل قوتها إلى 11 ألف فولت.

وبحسب شهود عيان، فإن الأشقاء الأربعة لقوا مصرعهم على الفور، فيما تهاوى السجاد من السطح وهو يحترق.

وسارع الجيران إلى الاتصال بدائرة الكهرباء في مدينة الموصل من أجل قطع التيار عن البيت وإنزال جثث الأشقاء.

وخلفت هذه الحادثة التي وقعت في حي الأصدقاء بمدينة البصرة، أثرا واسعا على المنصات الاجتماعية، إذ تعاطف معلقون مع الأم التي خسرت أربعة أبناء في لحظة واحدة.

ويعد الماء موصلا كبيرا للكهرباء، وفي حال عدم إبعاد ما هو مبلل عن مصادر التيار، فإن الصعقة قد تؤدي إلى وخز وحروق، أو أنها قد تحصد روح الضحية، عبر إصابته بسكتة قلبية.