عروض مطعم هرفي عروض العودة إلى المدارس استمتع بالعروض والخصومات المميزة، لهذا اليوم احتفالًا بعودة المدارس، أقل وأرخص الأسعار للوجبات.اطلبك وجبتك المفضلة الآن من مطعم هرفي، واستمتع بالطعم اللذيذ والاسعار الرائعة للوجبات.

احصل على الذ الوجبات بأقل وأرخص الاسعار، حيث يقدم مطعم هرفي الكثير من العروض

والخصومات المميزة على كافة الوجبات، احصل عليها الآن.

تعرف على عروض مطعم هرفي وقم باختيار الوجبات المفضلة لديك:

يوفر مطعم هرفي عرض مذهل ليوم الجمعة احتفالًا بعودة المدارس.

عرض 2 ريال على أي وجبة، وبأي حجم.

استمتع بهذا العرض المذهل والمتوفر فقط في جميع فروع مطاعم هرفي في

المملكة العربية السعودية.

المملكة العربية السعودية. يشمل هذا العرض ساندوتش تشيز برجر، والكثير من الوجبات الأخرى.

يوفر مطعم هرفي عرض آخر مميز 4 ريال بس.

هذا العرض يشمل جميع الوجبات بكافة الأحجام والأنواع.

يمكنك اختيار الوجبة المفضلة لديك والاستمتاع بمذاقها وسعرها الرائع أيضًا.

احصل على أربع قطع ناجتس الدجاج المقرمشة والطازجة.

أو احصل على ثلاث قطع من مثلثات الناتشو المقرمشة بالجبنة.

كما يمكن الحصول على ثلاث قطع نواعم الدجاج المقرمش واللذيذ للغاية.

كما يمكنك أن تحصل على ألذ أنواع التشيز كيك والحلى بسعر 6 ريال فقط.

توفر مطاعم هرفي تشيز كيك سادة لذيذ ومختلف المذاق بسعر 6 ريال.

كما يوفر مطعم هرفي الكثير من العروض والخصومات على وجبات الأطفال،

لكي يستمتعوا أكثر وجبات هرفي اللذيذة والممتعة.

عرض 2 ريال بسعرض 4 ريال بسعروض مطعم هرفي المميزة عرض 6 ريال وبسعرض راب الدجاج

كما يوفر مطعم هرفي عرض مميز على راب الدجاج بسعر 13 ريال فقط ، بالإضافة إلى بيبسي وبطاطس.

يقدم لكم مطعم هرفي عرض مميز للغاية، احصل على وجبتين بسعر 16 ريال.

احصل على هذا العرض المذهل الآن واستمتع بمذاق مميز من برجر الدجاج المقرمش، والبطاطس اللذيذة مع اكواب البيبسي.

عرض الوجبتين

تعرفنا على الكثير من الخصومات والعروض التي يوفرها مطعم هرفي اليوم احتفالًا بعودة المدارس، ما عليك سوى أن تذهب لأقرب فرع من منزلك مطاعم هرفي واستمتع بهذه العروض والخصومات قبل أن تنتهي.مطعم هرفي يوفر لعشاق البرجر أجود أنواع البرجر بأقل وارخص الاسعار.