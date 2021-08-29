جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم"، قال وزير الدفاع الروسى فى تصريحات لقناة "سولوفيوف لايف": "تركوا كمية كبيرة من الأسلحة عالية الدقة المحمولة، كمنظومات الدفاع الجوى والمضادة للدبابات"،
وأوضح شويجو أنه من "بين الأسلحة عالية الدقة التى خلفها الجيش الأمريكى، هناك أنظمة صواريخ محمولة مضادة للطائرات، وأخرى موجهة مضادة للدبابات، وصواريخ غافلين المحمولة المضادة للدبابات"، مضيفًا أن "وزارة الدفاع الروسية تعكف حاليا على تحليل وتقييم المخاطر والتهديدات فى أفغانستان".
وكان وزير الدفاع الروسى أشار فى وقت سابق، إلى أن "طالبان استولت على المئات من قذائف المدفعية والعربات المدرعة والطائرات والمروحيات" فى أفغانستان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شويجو: أمريكا تركت الكثير من الأسلحة الدقيقة فى يد طالبان بأفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.