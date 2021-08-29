مدرب سان جرمان يحسم مشاركة ميسي أمام رانس

يشارك النجم الأرجنتيني لونيل ميسي المنتقل حديثا إلى باريس سان جرمان، في مباراة الأحد التي تجمع فريق العاصمة من رانس في الدوري الفرنسي.
وقال باريس سان جرمان إن مهاجمه الجديد الأرجنتيني ليونيل ميسي انضم لتشكيلة الفريق التي ستخوض مباراته الأحد أمام رانس في دوري فرنسا لكرة القدم.
ولم يشارك ميسي (34 عاما) حتى الآن في أي مباراة رسمية مع ناديه الجديد الذي انضم إليه قادما من برشلونة الإسباني في وقت سابق من الشهر الجاري.
ولم يشارك "البرغوث" أيضا في أي مباراة منذ فوزه بكأس كوبا أميركا مع منتخب الأرجنتين على حساب البرازيل في 11 يوليو الماضي.
وتضم تشكيلة النادي الباريسي أيضا كلا من المهاجمين الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار.
وفي أول ثلاث جولات من الموسم حقق سان جرمان العلامة الكاملة وهي تسع نقاط.
ويرتبط ميسي مع سان جرمان بعقد لمدة عامين، بعد رحيله عن كاتالونيا حيث لم يتمكن من متابعة مسيرته مع برشلونة.
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