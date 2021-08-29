رابط نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2021 tansik.egypt.gov.eg مؤتمر وزير التعليم العالي

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى، زاد البحث خلال هذه الفترة عن تنسيق المرحلة الأولى والمؤشرات الخاصة بالتنسيق الخاص بالثانوية العامة 2021، وهذا بعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2021 والتي شهدت العديد من المفاجأت بالنسبة للطلاب وأولياء الأمور، وسنتابع معكم كافة التفاصيل المتعلقة بنتيجة تنسيق المرحلة الاولى للثانوية العامة، فتابعوا معنا.

تنسيق ثانوية عامة 2021

وقد تم إعلان نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2020/2021 في منتصف هذا الشهر، وبالتحديد يوم الثلاثاء الموافق 17 أغسطس 2021، وقد تفاجئ الطلاب وأولياء الأمور بالنتائج حيث كانت مجاميع الطلاب العامة هذا العام أقل بنسبة كبيرة جدا عن الأعوام السابقة.

ونتيجة لهذا الانخفاض النسبي في مجاميع الطلاب العامة لهذا العام، فإن هذا أدى لانخفاض الحد الأدنى لدخول تنسيق المرحلة الأولى 2021، حيث كانت الحدود الدنيا لدخول تنسيق المرحلة الاولى لهذا لعام كالآتي:

علمي علوم: الحد الأدنى 88% أو 362.5 من 410.

شعبة الأدبي: 65% أو 328 من 410.

شعبة علمي رياضة: الحد الأدنى 80% أو 269.5 من 410.

وقد قام الطلاب بعدها ببدء تسجيل رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لتنسيق الجامعات التابع لوزارة التعليم العالي، وقد شهد هذا العام إقبال كبير بين الطلاب وخاصة شعبة علمي علوم وعلمي رياضة على كليات الحاسبات والمعلومات وهذا بعد حديث من العديد من المسئولين عن أهميتها في المستقبل.

مؤتمر وزير التعليم العالي

وسنتابع معكم المؤتمر الصفحي الخاص بسيادة وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري الدكتور خالد عبدالغفار، والذي سيعلن به كافة التفاصيل عن التنسيق والمرحلة القادمة والحد الادنى للمرحلة الثانية، فتابعونا:

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2021

ونتابع معكم نتائج تنسيق المرحلة الأولى لهذا العام الدراسي، والتي ظهرت منذ فترة قليلة عبر موقع التنسيق التابع لوزارة التربية والتعليم، ويمكنكم معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بكل سهولة وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية: