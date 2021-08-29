قيس سعيد: لا ولاء إلا للوطن.. وكفى عبثا بالدولة التونسية

جدة - نرمين السيد - وشدد على أنه لا ولاء إلا للوطن، مؤكدا أنه سيتم التصدى للمجرمين المحتكرين.

وأعطى سعيد، تعليماته بتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، قائلا بأنه "كفى عبثا بالدولة التونسية".

جاء ذلك خلال زيارته منطقة بئر مشارقة من ولاية زغوان حيث تم حجز 30 ألف طن من مادة الحديد مخزنة بغرض المضاربة.