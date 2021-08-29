يأتي قرار العودة الى المدارس حضوريا من أهم القرارات، التي تم اتخاذها بعد الاستقرار الذي تشهده المملكة مؤخرا عقب الحد من انتشار الجائحة و التي تسببت في أن يكون التعليم خلال الفترة الماضية اونلاين ” التعليم عن بعد ” في شتى أنحاء المملكة، وكانت وزارة التعليم اليوم قد كشفت ذلك خلال بيان صحفي تم نشره عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر”، أشارت فيه إلى الموافقة السامية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين حول عودة التعليم في المملكة حضوريًا لكلا من المعلمين و الطلاب، طبقا لما تصل اليه كلا من وزارتي الصحة والتعليم من ترتيبات للعام الدراسي القادم 1443هـ، بما يحقق المصلحة العامة للجميع.

مع بداية العام الدراسي::التعليم تعلن تأجيل احتساب الغياب لهذه الفئة من الطلاب

وكان من أهم الشروط التي تضمنها قرار وزارة التعليم نت أجل عودة الدراسة حضوريا الى المدارس ، هي ضرورة تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد على وجه السرعة لكلا من الطلبة و الطالبات في جميع المراحل التعليمية حتى يتم اللحاق بموعد الحضور في العام الدراسي الجديد، و أن يتم اتباع كافة الترتيبات التي وضعتها وزارة الصحة من أجل سلامة الجميع سواء طلاب أو معلمين.

وقد صرح المتحدث الرسمي للتعليم العام بوزارة التعليم مؤخرا، بأنه حرصاً من وزارة التعليم على سلامة

و أمان الجميع سواء الطلاب و أسرهم أو المعلمين وانتظام العملية التعليمية للجميع، واستمراراً للعمل الدائم

الذي يغلفه للتعاون والتنسيق بين كلا من وزارتي التعليم والصحة بهدف تحقيق عودة الطلاب الآمنة إلى المدارس

و مقاعد الدراسة؛ فقد قررت الوزارة الآتي :

أن يتم تأجيل احتساب غياب الطلاب في خلال الأسبوعين الأولين، و هؤلاء الطلاب هم : طلبة الجامعات

والتدريب التقني والمهني و الذين لم يقوموا باكمال التحصين بجرعتين، وكذلك سوف يتم تأجيل احتساب

الغياب في الأسبوعين الأولين لطلاب مرحلة التعليم العام والذين أكملوا (12) اثنا عشر سنة ميلادية وأكثر

و كانوا غير مكتملي التحصين بجرعتي اللقاح، وذلك من أجل تحقيق رغبة الطلاب في تمكينهم من أخذ

الجرعات بالكامل.

علما بأن الوزارة قد شددت على استمرار اقتصار الحضور الى المنشآت التعليمية على الأفراد مستكملي

التحصين بجرعتين بالكامل فقط.

جدير بالذكر أن الوزارة قد طالبت الطلاب والطالبات إلى المبادرة بسرعة استكمال التحصين بكلا الجرعتين،

حتى تتحقق عودةً حضورية سالمة وآمنة إلى المنشآت التعليمية، وحتى تصل الملكة بالكامل إلى المناعة

المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية من جديد.