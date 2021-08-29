بلينكن يؤكد التزام واشنطن بعراق قوى ومستقر

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية الأمريكية فى بيان، إن بلينكن أعرب فى مكالمة هاتفية مع الرئيس العراقى برهم صالح، عن إيمانه بأن الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد والعميقة والمتعددة الأوجه مع العراق تصب فى مصلحة الشعب الأمريكي.

وأضاف بلينكن، إن مهمة هزيمة داعش لم تنته ولكنها تتحول إلى مرحلة جديدة تعتمد على القدرات المعززة لقوات الأمن العراقية، مشيرا إلى أن واشنطن ستواصل تدريب القوات العراقية وتقديم المشورة لها، بصفتها زعيمة التحالف العالمى لهزيمة داعش وجزءًا من مهمة الناتو فى العراق.

وأشاد بجهود الحكومة العراقية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة فى 10 أكتوبر المقبل، مشيرا إلى دعم الإدارة الأمريكية لفريق مراقبة الانتخابات التابع لبعثة الأمم المتحدة.