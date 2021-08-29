الإعصار نورا يصل المكسيك وتحذيرات من أمطار غزيرة وسيول

جدة - نرمين السيد - وتوقع المركز الوطنى الأمريكى للأعاصير، أن يصل منسوب الأمطار المصاحبة للإعصار إلى ما يراوح بين 20 و30 سنتيمتراً. وبعد الساحل الغربى للمكسيك، يتوقع أن يتحرك الإعصار صوب خليج كاليفورنيا اليوم الأحد وغداً الإثنين.

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