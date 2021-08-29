اليمن.. هجوم حوثي يستهدف قاعدة العند الجوية

تعرضت قاعدة العند العسكرية في محافظة لحج شمال غرب العاصمة اليمنية عدن، الأحد، لهجوم صاروخي نفذ بطائرات مسيرة انطلقت من مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، ما أسفر عن مقتل وإصابة 10 من القوات الحكومية المعترف بها دوليا.

الهجوم هو الأحدث الذي تتعرض له القوات الجنوبية، وذلك في أعقاب تهديدات حوثية وإخوانية باستهداف قوات التحالف العربي في الجنوب.

وقالت مصادر محلية إن هجوماً استخدمت فيه ثلاثة صواريخ باليستية، استهدف قاعدة العند العسكرية أثناء الطابور الصباحي.

وأضافت المصادر أن الهجوم أسفر عن سقوط ما لايقل عن عشرة جنود بين قتيل وجريح.

واتهمت المصادر ميليشيات الحوثي باستهداف القاعدة العسكرية من مناطق سيطرتها.

وأفاد شهود عيان بتصاعد أعمدة الدخان من داخل القاعدة فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيات الحوطة.

ولم يصدر تعليق فوري من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي أو ميليشيات الحوثي.

وكانت قاعدة العند قد تعرضت لهجوم خلال عرض عسكري في العام 2019 بطائرات مسيرة.