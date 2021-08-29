رقم منصة مدرستي الدعم الفني 1443 رابط منصتي التعليمية madrasati تسجيل الدخول

نستعرض رقم منصة مدرستي الدعم الفني 1443 للتواصل مع خدمة الدعم للمنصة التعليمية من وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية، وذلك للحصول على الإجابات الموثوقة للاستفسارات الخاصة بأولياء الأمور والطلاب والطالبات والمساعدة في حل المشكلات والصعوبات التي قد تواجه البعض عند تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية، حيث بدأت أول أيام الفصل الدراسي الأول اعتباراً من اليوم الأحد بتاريخ الثالث والعشرون من شهر محرم لعام 1443هـ الموافق لتاريخ التاسع والعشرون من شهر أغسطس لعام 2021م، ويرغب كافة المستفيدين من خدمات منصتي مدرستي التعليمية الدخول إلى منصة مدرستي الصفحة الرئيسية أو دخول منصة روضتي الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال بحساب مدرستي مايكروسوفت، فمن خلال المقال يمكنكم الحصول على قنوات الدعم الفني لمنصة مدرستي 1443، بالإضافة إلى رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول للطالب وولي الأمر الرسمي.

رقم منصة مدرستي الدعم الفني 1443

انطلقت اليوم الأحد أو أيام الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 1443هـ بالمملكة العربية السعودية، وقد أعلنت وزارة التعليم عن تأجيل احتساب الغياب للطلاب والطالبات بمراحل التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني غير مكتملي التحصين بجرعتين خلال الأسبوعين الأولين، بالإضافة إلى تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لطلاب وطالبات التعليم العام ممن أكمل 12 عاماً ميلادياً فأكثر غير مكتملي التحصين بجرعتين.

وقد وجهت وزارة التعليم السعودية دعوتها لكافة الطلاب والطالبات إلى المبادرة لاستكمال التحصين ضد فيروس كورونا كوفيد 19 بجرعتين، بما يحقق العودة الحضورية الآمنة للمدارس والمرافق والمنشآت التعليمية للعام الدراسي الجديد 1443هـ حتى الوصول إلى المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية مرة أخرى، وفي هذه الأثناء يتم البحث من قبل مستفيدي منصة مدرستي التعليمية عن رقم الدعم الفني لمنصة مدرستي 1443.

وذلك لتقديم الشكاوى أو الحصول على إجابات الاستفسارات التي تتعلق بعملية تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية، أو الحصول على مساعدة لتسجيل طالب جديد في المنصة، حيث أطلقت وزارة التعليم قنوات الدعم الفني للمنصة التعليمية مدرستي للتواصل من خلالها في حال واجهة الطالب أو الطالبة أو ولي الأمر مشكلةٍ ما على منصة مدرستي التعليمية، ويمكنكم الحصول على قنوات الدعم الفني المتوفرة من قبل وزارة التعليم من خلال التالي: