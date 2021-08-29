طالبان توضح حقيقة اعتقالها أجانب وباكستانيين بعد تهديد إحدى السفارات

أكدت حركة "طالبان"، اليوم الأحد، أنها لم تقم باعتقال مواطنين باكستانيين قرب سفارة تركمانستان لدى العاصمة الأفغانية كابول، وأن هذا ليس له أي أصل من الصحة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.

وفي تغريدة لطالبان على حسابها في "تويتر" بالعربية، أوضحت "طالبان" قائلة: "لا صحة لما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول اعتقال مواطنين باكستانيين قرب سفارة تركمانستان في كابول، بتهمة التخطيط لمهاجمة السفارة".

وأكدت حركة طالبان أنه "لم تقع مثل هذه الحادثة، وأنه لم يقم أحد بتهديد سفارة تركمانستان أصلا".

وحول الاعتقالات بشكل عام للأجانب، أكدت طالبان قبل أيام أنها لا تعتقل أحدًا وإنما تقوم فقط بالتحقيق مع البعض، وإن هذا كل شئ.

وسبق أن طالبت حركة "طالبان" في منحى آخر سكان كابول بتسليم الأسلحة والذخائر والسيارات الحكومية الواقعة في أيديهم، محذرة كل من يرفض الانصياع.

وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، عبر "تويتر": "نخبر كل من تتوفر لديهم في كابل سيارات أو أسلحة أو ذخائر أو أي سلع أخرى مملوكة للدولة بأن عليهم تسليمها إلى الأجهزة المعنية للإمارة الإسلامية في أفغانستان خلال أسبوع".

وأضاف مجاهد أن الذين سيرفضون فعل ذلك طوعا ستتم محاسبتهم وملاحقتهم قضائيا.

ووجهت "طالبان" يوم 18 أغسطس بعد 3 أيام من الدخول إلى كابول دعوة مماثلة لسكان أفغانستان، كما تعهدت في حينه بخوض حوار سلمي مع الحكومة السابقة وضمان أمن مسؤوليها.

ورغم سيطرة طالبان على الأمور في أفغانستان، واستمرار المفاوضات مع أمريكا، إلا إنا الأخيرة ترفض تأكيد الاعتراف بالحركة، وقالت الولايات المتحدة أنها تبحث مع الدول المتحالفة معها إمكانية الاعتراف بحركة "طالبان" لكنها لا تنوي الإقدام على ذلك في المستقبل المنظور.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: "نحن على اتصال دائم ودوري مع حلفائنا وشركائنا في أنحاء العالم لمناقشة هذا الموضوع".

وتابع أن الولايات المتحدة لاحظت عددا من الرسائل الإيجابية والبناءة من قبل الحركة، لكن الحديث عن إمكانية الاعتراف بنظام "طالبان" سلطة في أفغانستان من السابق لأوانه.

بدورها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي: "أعتقد أنه يجب أن يكون هناك فهم واضح وتام لحقيقة أننا لا نستعجل الاعتراف بطالبان بأي صفة من قبل الولايات المتحدة أو أي من شركائنا الدوليين".

وبعد إعلان الولايات المتحدة يوم 30 أبريل بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان شنت "طالبان" حملة عسكرية واسعة على مواقع قوات الحكومة السابقة في جبهات متعددة بالبلاد.

وخلال الأسابيع الأخيرة تمكنت الحركة من بسط سيطرتها على كل المنافذ الحدودية وفي 15 أغسطس دخل مسلحو "طالبان" إلى العاصمة كابول حيث سيطروا على القصر الرئاسي، بينما هرب الرئيس أشرف غني من البلد بكامله.